Jarolim: Schwerarbeiterregelung für Justizwachebeamte endlich umsetzen

Jarolim will Antrag zur Schwerarbeit für Justizwachebeamte einbringen

Wien (OTS/SK) - Zur Forderung von FPÖ-Abgeordnetem Lausch nach einer Schwerarbeiterregelung für Justizwachebeamte stellt SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim fest, dass „er sich freue, dass Lausch die langjährige Forderung der SPÖ teile“. Die Justizwachebeamten haben eine außerordentlich schwierige Arbeit zu verrichten, die in den letzten Jahren noch anspruchsvoller geworden ist. Die Arbeit ist durch eine sehr hohe psychische mentale Belastung gekennzeichnet. Jeder der schon einmal eine Strafvollzuganstalt besucht hat, wird bestätigen, dass die Justizwachebeamten Schwerarbeit verrichten. „Bei den Justizwachebeamten ist – wie schon dargelegt - die hohe psychisch mentale Belastung in ihrer Arbeit das Kriterium für welches die Schwerarbeiterregelung eingeführt werden soll“, erläutert der SPÖ-Justizsprecher. ****

Die Schwerarbeit bei Justizwachebeamten ist vielleicht nicht wie bei anderen Schwerarbeitsberufen durch einen überdurchschnittlich hohen Kalorienverbrauch gekennzeichnet und auch nicht wie bei der Polizei durch viele Außen- und Nachtdienste, aber durch extreme psychische Belastung. Jarolim will daher mit einem Entschließungsantrag die Bundesministerin für Soziales und Gesundheit auffordern, die entsprechende Verordnung betreffend Schwerarbeiterregelung dementsprechend zu ändern. Jarolim lädt alle Parlamentsfraktionen ein, in dieser Sache gemeinsam vorzugehen. „Die Justizwachebeamten, die unter größtmöglichem Einsatz für Sicherheit in und außerhalb der Vollzugsanstalten sorgen, hätten sich eine solche Regelung längst verdient“, so Jarolim abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at