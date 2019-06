ORF-„Pressestunde“ mit Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Am 30. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer-Wahl im Frühjahr hat Renate Anderl als Spitzenkandidatin der sozialdemokratischen Gewerkschafter erfolgreich geschlagen, diese Woche wurde sie von den zuständigen Gremien als Präsidentin der Arbeiterkammer bestätigt. Was sind ihre Erwartungen an eine künftige Bundesregierung? Wie will Anderl die Forderungen nach leistbarem Wohnen, Pflege-Finanzierung und Vermögenssteuern umsetzen? Welche Rolle soll die Sozialpartnerschaft in Zukunft spielen? Wie soll die Forderung nach mehr Urlaubstagen finanziert werden? Und wie beurteilt die sozialdemokratische Gewerkschafterin die Wahlchancen der SPÖ im Herbst? Die Fragen in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag, dem 30. Juni 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christoph Kotanko

„Oberösterreichische Nachrichten“

und

Gaby Konrad

ORF

