Grünland, Ackerbau, Versorgung: Strategien für die Zukunft der Landwirtschaft.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 06. Juli 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - "Nachhaltige Grünland- und Ackerbewirtschaftung 2030": So fassen die Landwirtschaftskammer Österreich und die Landwirtschaftskammern der Bundesländer ihre Strategie für die kommenden Jahre zusammen. Es geht dabei um Erfolg versprechende Perspektiven in Sachen Klimawandel, Pflanzenschutz, Vermarktung und Agrarpolitik; ein Schwerpunkt bei alledem ist die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln.

Wie das gelingen kann, welche Konsequenzen aus den Herausforderungen des letzten Jahres – Hitze, Dürre, Schädlinge – gezogen werden und wie aktuell die Aussichten auf die diesjährige Getreideernte sind: Das alles waren Themen einer Ernte-Presse-Fahrt nach Stetteldorf am Wagram in Niederösterreich.

Die weiteren Themen von "Land und Leute" am 6. Juli:

*Weiße Rinder-Riesen.

Der Kärntner Nebenerwerbslandwirt Horst Stark hält seltene Rinderrassen, darunter auch die sogenannten "Weißen Riesen", das sind Chianina Rinder aus der Toskana. Neben der Zucht setzt er dabei auch auf Fleischvermarktung – etwa als Dry Aged-Fleisch fürs Grillen.

*Kinder am Bauernhof.

"Kindersicherheit am Bauernhof" ist ein Schwerpunkt in der Sicherheitsberatung und Gesundheitsförderung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Eine Reportage von einem Kindersicherheitstag in der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing im Burgenland.

*Schule fürs "Käsen".

Mit Hilfe einer Mini-Käserei lernen Schülerinnen und Schülern im praktischen Unterricht die Grundprinzipien der Käseherstellung kennen – beispielsweise im Francisco Josephinum in Wieselburg, Niederösterreich.

*Beliebter Durstlöscher.

Der "G'spritzte" – die typisch österreichische Mischung aus Wein und Wasser - ist eng verbunden mit der Geschichte der Heurigenkultur. Eine "Land und Leute"-Reportage zeigt, welche Weine sich für den G'spritzten besonders eignen und wie der richtig zubereitet wird.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at