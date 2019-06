ÖVP - T E R M I N E

KW 27 von 1. Juli 2019 bis 7. Juli 2019

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 1. Juli 2019

14:55 Fototermin mit Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der Dressen-Übergabe an den "FC Nationalrat" (Heldenplatz, 1010 Wien)



16:00 Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien)



DIENSTAG, 2. Juli 2019

"Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz im Burgenland (ganztags)



09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



MITTWOCH, 3. Juli 2019

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



11:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt anlässlich "30 Jahre Partnerschaft Wien Innere Stadt und Tokyo Taito" teil (Altes Rathaus, Wipplingerstraße 8, 1010 Wien)



DONNERSTAG, 4. Juli 2019

12:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)



17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Sommerfest der Ärztekammer für Oberösterreich" (Ärztekammer Oberösterreich, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz)



19:00 "Grüß Gernot" mit Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec (Tel Aviv Beach, Obere Donaustraße 65, 1020 Wien)



FREITAG, 5. Juli 2019

17:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Feier zum "Kapverdischen Nationalfeiertages" teil (Dornbacher Straße 89, 1170 Wien)



19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am Festakt anlässlich des Bezirksmusikfestes teil (Sportplatz, Sportplatzstraße 2, 4092 Esternberg)



SONNTAG, 7. Juli 2019

"Bergauf, Österreich-Tour" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc, in Tirol



09:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das Bezirksmusikfest (Sportplatz, Sportplatzstraße 2, 4092 Esternberg)



