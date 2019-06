Heinisch-Hosek zu Frauenförderung im Parlament: Wir arbeiten an einer gemeinsamen Lösung

Wichtig, dass beim Thema Gleichstellung alle an einem Strang ziehen – Keine Tauschgeschäfte für die Gleichstellung

Wien (OTS/SK) - „Wir arbeiten bei der Frauenförderung im Parlament an einer gemeinsamen Lösung und sind zuversichtlich, dass das gelingen wird“, sagte SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek in Reaktion auf Aussagen von ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß. „Wir schlagen eine Bonus-Lösung vor, die über die 40 Prozent hinausgeht, damit wir in Zukunft halbe-halbe im Parlament erreichen. Das ist ein guter Anreiz“, so Heinisch-Hosek. ****

„Polemik hilft uns jetzt nicht weiter. Es ist wichtig, dass wir bei der Frauenförderung alle an einem Strang ziehen. Nur so können wir unserem Ziel der Gleichstellung näher kommen“, so Heinisch-Hosek.

„Klar ist, dass ernstgemeinte Frauenförderung losgelöst von anderen Forderungen sein muss. Es darf keine Tauschgeschäfte für die Gleichstellung geben“, so Heinisch-Hosek.

„Frauen müssen endlich in allen Bereichen gleichberechtigt sein. Das Parlament hat hier Vorbildwirkung“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) bj

