„Sport am Sonntag“ mit viel Formel 1 in Spielberg

Am 30. Juni ab 18.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 30. Juni 2019 um 18.20 Uhr in ORF 1 mit dem Themenschwerpunkt GP von Österreich:

Das Formel-1-Spektakel in der Steiermark

Das Rennen und die Stars, der Blick hinter die Kulissen des Mega-Events und die aufregendsten Momente in der Geschichte des Heim-GP. Außerdem: Gerhard Berger im Gespräch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at