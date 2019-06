Der Wolfgangsee lädt zu kulinarischen Genussabenden am Schiff

Fine & Dine am Wolfgangsee

Salzburg (OTS) - Ob Hopfen, Gerste oder Wachholder, in Verbindung mit kristallklarem Wasser entstehen daraus sorgsam gebrautes Bier, rauchiger Whisky oder feiner Gin. Erfahren Sie Spannendes rund um diese Spezialitäten bei einem ausgewählten Genießer-Menü auf den sanften Wogen des Wolfgangsees! Mit Verkostung, Live-Musik und dem einzigartigen Panorama des Salzkammergutes.

Bierliebhaber verkosten bei „Beer & Dine“ die einzigartigen Wildshuter Biere mit einem Biersommelier der Stieglbrauerei. Whisky-Experte Alexander Huprich führt Sie bei „Whisky & Dine“ in die Welt des schottischen Nationalgetränks ein und Johannes Peinsteiner (See-Destillerie), ein wahrer Gin-Kenner, teilt bei „Gin & Dine“ sein Wissen über das traditionsreiche Kultgetränk. „Aufg´spüt wird!“ heißt es bei „Music & Dine“. Hier können Sie an Bord in den Sommerabend tanzen, die Live-Band „Die Tennengauer“ sorgt für beste Unterhaltung.

Termine 2019

Beer & Dine: 13. Juli und 10. August

Whisky & Dine: 20. Juli und 27. Juli

Gin & Dine: 3. August und 24. August

Music & Dine: 17. August

Abfahrt: 19.00 Uhr, Anlegestelle St. Wolfgang Schafbergbahn

Dauer: ca. 3 Stunden



Reservierung und Info: wolfgangseeschifffahrt.at

Rückfragen & Kontakt:

Eva Hutter, MA

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit



Salzburg AG Tourismus Management GmbH

Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich



T +43/662/8884-1341, M +43/676/86821341, F+43/662/8884-1701341

eva.hutter @ salzburg-ag.at

festungsbahn.at, moenchsbergaufzug.at

schafbergbahn.at, wolfgangseeschifffahrt.at