SOS-Kinderdorf: Countdown läuft - noch sechs Tage bis zum Finale der 70 Tage SOS-Spendenchallenge

SOS-Kinderdorf bittet um Spenden! Alle Spenden von heute Freitag wirken doppelt - sie werden von der Bank Austria verdoppelt!

Wien/Innsbruck (OTS) - Weltweit wächst jedes zehnte Kind ohne ausreichende familiäre Fürsorge auf. Diese jungen Menschen und Familien zu unterstützen, ihnen wieder Halt und Stabilität zu geben als Basis für ein liebevolles Zuhause, ist die tägliche Aufgabe von SOS-Kinderdorf - in Österreich und 135 Ländern der Welt, seit 70 Jahren.

Um darauf aufmerksam zu machen und Hilfe zu mobilisieren, hat SOS-Kinderdorf anlässlich seines 70jährigens Bestehens an seinem Gründungstag (25.4.) eine spezielle Spendenaktion gestartet: SOS-Kinderdorf bittet vom 25. April bis 3. Juli auf vielen Ebenen und Kanälen um Spenden und hofft in 70 Tagen das Ziel von 500.000 Euro zu erreichen. Damit kann SOS-Kinderdorf über seine Familien stärkenden Programme 25.000 Kinder aus sehr armen, belasteten Familien unterstützen und ihre bedrohte familiäre Welt retten!

Das Spendenbarometer steht aktuell bei 387.555 Euro. Daher wendet sich SOS-Kinderdorf heute nochmals an die Menschen in Österreich und an die Medien und bittet in diesen letzten sechs Tagen der Spendenchallenge um Unterstützung. Jeder einzelne Beitrag, jede einzelne Spende hilft – heute sogar doppelt!

Alle Infos/Spendenmöglichkeiten auf: www.sos-kinderdorf.at/kindheit-retten

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen: Viktor Trager, SOS-Kinderdorf/Pressesprecher,

Tel. 0676/88144201, E-Mail: viktor.trager @ sos-kinderdorf.at