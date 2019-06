Bildung wird endlich digital - digitales Schulbuch DigiBook mit Comenius Preis ausgezeichnet (FOTO)

Starnberg (ots) - Alle reden über Clouds, Tablets, PC aber nur die digitalen Bildungsinhalte bringen digitale Bildung!

Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) vergibt einmal jährlich den begehrtesten Preis für herausragende Bildungsmedien. Der Hauptpreis ist die begehrte Comenius-EduMedia-Medaille. Die Preisverleihung 2019 fand im Chamäleon-Theater in Berlin statt, was in der Branche der digitalen Bildung Rang und Namen hat, versammelte sich in dem beeindruckenden Jugendstilgebäude in den Hackeschen Höfen.

In seiner Laudatio für die Medaille betonte Dr. Bernd Mikuszeit, der stellvertretende Vorsitzende der GPI, die Vorzüge des Digibook gegenüber den bereits bestehenden digitalen Unterrichtswerken, die nicht weiter als "PDFs gedruckter Werke" seien. Er betonte die Bildungsgerechtigkeit, die sich aus der Verfügbarkeit des Digibooks auf mobilen Endgeräten ergebe. Vergrößerbare Bilder, Videoclips, Animationen und interaktive Aufgaben mit H5P erleichterten den Zugang zu Bildungsinhalten, auch und gerade für Schülerinnen und Schüler, die nicht oder wenig mit Büchern sozialisiert wurden. Da das Digibook mehrsprachig ist, ist ein erleichterter Zugang für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gegeben.

Dr. Anita Stangl, die Geschäftsführerin der MedienLB, hob sichtlich stolz die vollständige Interaktivität und Multimedialität des Werkes hervor, das von Bernd Brockhaus und seinem Team in jahrelanger Arbeit entwickelt worden ist. Der Erfolg freue sie und bedeute für die MedienLB eine große Verpflichtung - es gibt 16 Bundesländer mit 12, bzw. 13. Jahrgangsstufen, verschiedenen Schularten und den einzelnen Fächern.

Zu den digitalen Schulbüchern gibt es auch interaktive Arbeitshefte, vergleichbar den Workbooks und Arbeitsheften der gedruckten Schulbücher. Fast müßig zu erwähnen, dass das interaktive Arbeitsheft "Biologie 5./6. Jahrgangsstufe" auf der Verleihung in Berlin das Comenius-EduMedia-Siegel erhalten hat.

