5. Bezirk: Margaretenstraße – Radfahren gegen die Einbahn wird ermöglicht

Wien (OTS) - Am Montag, dem 1. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit Fahrbahn- und Gehsteigumbauarbeiten zur Ermöglichung von Radfahren gegen die Einbahn in der Margaretenstraße von Spengergasse bis Margaretenplatz im 5. Bezirk. Dadurch wird das Befahren dieser wichtigen Radverbindung in beide Fahrtrichtungen möglich. Darüber hinaus entsteht eine Ausweichroute zum Wientalradweg, der aufgrund der U-Bahn-Baustelle bei der Pilgramgasse gesperrt ist. Während der Bauarbeiten wird – wie gewohnt – ein Fahrstreifen aufrechterhalten. Die angrenzenden Seitengassen werden während der Arbeiten als Sackgassen ausgebildet.



- Baubeginn: 1. Juli 2019

- Geplantes Bauende: 24. August 2019

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) hol

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at