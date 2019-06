2. Bezirk: Kreuzungsplateau Heinestraße/Vereinsgasse wird sicherer

Wien (OTS) - Am Montag, dem 1. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit dem Umbau des Kreuzungsplateaus Heinestraße/Vereinsgasse im 2. Bezirk. Durch die Errichtung von Fahrbahnanhebungen und Gehsteigvorziehungen wird das Kreuzungsplateau für die VerkehrsteilnehmerInnen sicherer gestaltet.



Verkehrsmaßnahmen



Juli: Die Heinestraße wird von Josefinengasse bis Pazmanitengasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt – auf Seite der geraden Hausnummern. Der Fahrzeug- und öffentliche Verkehr (von der Taborstraße kommend) wird über Große Stadtgutgasse und Pazmanitengasse in die Heinestraße umgeleitet. Die Einbahnen in der Großen Stadtgutgasse, der Pazmanitengasse der Josefinengasse werden umgedreht. Die Vereinsgasse von Große Stadtgutgasse bis Heinestraße wird als Sackgasse geführt.



August: Die Heinestraße wird von Josefinengasse bis Pazmanitengasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt – auf Seite der ungeraden Hausnummern. Der Fahrzeug- und öffentliche Verkehr (aus dem Volkertviertel kommend) wird über Pazmanitengasse und Große Stadtgutgasse in die Taborstraße umgeleitet. Die Einbahn in der Großen Stadtgutgasse wird umgedreht. Die Einbahnen in der Pazmanitengasse und der Josefinengasse werden wieder umgestellt. Die Vereinsgasse von Darwinstraße bis Heinestraße wird als Sackgasse geführt.



- Baubeginn: 1. Juli 2019

- Geplantes Bauende: 31. August 2019

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

