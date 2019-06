Bogner-Strauß: „SPÖ-Chefin stellt Parteitaktik über Frauenförderung“

ÖVP-Frauen-Chefin kritisiert die rot-blaue Allianz gegen Frauenförderung im Parlament

Wien (OTS) - „Die rot-blaue Allianz im Nationalrat hat sich wieder gefunden und beweist erneut, dass sie Parteitaktik konstruktiver Sachpolitik überordnet. Diesmal zu Lasten der Frauenförderung“, so die Chefin der ÖVP-Frauen, Juliane Bogner-Strauß. „Dass sich weder SPÖ noch FPÖ für eine Koppelung der Klub-Förderung an eine Frauenquote ausspricht, ist nicht nur aus frauenpolitischer Sicht schlichtweg enttäuschend, sondern zeugt auch von der Doppelmoral der Sozialdemokratie.“

Rendi-Wagner verbreite mit ihren Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit nur leere Worthülsen. „Mit Kritik an den politischen Mitbewerben hält sich Rendi-Wagner nie zurück, wenn es aber darum geht, eine so wichtige frauenpolitische Maßnahme auf den Boden zu bringen, hüllt sie sich in Schweigen und arbeitet offenbar sogar dagegen“, so Bogner-Strauß weiter. Dass sich weder Rendi-Wagner, noch ihre Parteikollegin Gabriele Heinisch-Hosek – beide ehemals Frauenministerinnen – auf die Seite der Frauenförderung stellen, sei bezeichnend.

„Von der FPÖ war das in der Frage zu erwarten, aber dass jetzt auch die SPÖ mitzieht und mit ihrer Blockadehaltung ein System, dass für mehr Frauen in Parlamentsklubs sorgen würde verhindert, zeigt nur, dass für die SPÖ Parteitaktik offenbar mehr zählt als echte Frauenpolitik“, schließt Bogner-Strauß.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen Bundesleitung,

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel.: 01 40 126 305

frauen @ oevp.at

www.frauen.oevp.at