Ab jetzt Bewerbung für den 9. NÖ Bibliotheken-Award möglich

Landesrat Ludwig Schleritzko gab Startschuss

St. Pölten (OTS/NLK) - Der NÖ Bibliotheken-Award wird jährlich in den drei Kategorien „persönliches Engagement“, „Innovationen in der Bibliotheksarbeit“ und „zielgruppenorientierte Projekte“ ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind alle niederösterreichischen öffentlichen Bibliotheken. Ausgewählt von einer Fachjury werden die Preise bei einem Festakt im Herbst übergeben. Dabei sollen Projekte und Aktionen in den Vordergrund gerückt werden, die aktiv zur Gestaltung des Gemeindelebens beitragen, sowie neue Wege der Bibliotheken aufzeigen.

„Der Startschuss zur Ausschreibung für den neunten Bibliotheken-Award ist gefallen. Die öffentlichen Bibliotheken in unserem Land sind aufgefordert, die Vielfalt und Kreativität, die tagtäglich in den Bibliotheken passiert, zu demonstrieren“, informiert Landesrat Ludwig Schleritzko. „Jegliche Mobilität beginnt im Kopf. Sie ist die Voraussetzung für alles. Was uns antreibt, das ist unsere Vision. Wir alle wollen etwas gestalten, verändern und erreichen. Hierfür brauchen wir immer wieder frische Ideen und Inspirationen“, sagt Schleritzko.

„Der neunte Bibliotheken-Award legt den Fokus auf Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, die die Mobilität im Kopf und im Tun fördern, andere Wege beschreiten und in der Bevölkerung Bewusstsein für Offenheit gegenüber Neuem schaffen. Die Bedeutung der niederösterreichischen öffentlichen Bibliotheken geht über die Ausleihe von Medien hinaus. Sie sind die Orte in den Gemeinden und Pfarren, an denen sich Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung treffen, miteinander ins Gespräch kommen und aktiv an der Gestaltung ihres Gemeindelebens teilhaben können. Bibliotheken entwickeln sich immer mehr zu ‚öffentlichen Wohnzimmern‘“, ist Schleritzko von der Bedeutung der öffentlichen Bibliotheken überzeugt.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Mobil 0676/812-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at, bzw. Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, Birgit Hinterhofer, MSc, Telefon 02742/9005-17990 E-Mail birgit.hinterhofer @ fen.at, www.fen.at, www.treffpunkt-bibliothek.at, www.marktplatz-bildung.at, www.bildungsberatung-noe.at.

