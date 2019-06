Der „STADTRAUM“ in der Nordbahnhalle zieht weiter

Erfolgreiche Bilanz der Ausstellung am Nordbahnareal - neuer Standort in Planung

Wien (OTS) - Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren öffnete der „STADTRAUM“ der Stadtplanung Wien in der Nordbahnhalle, um direkt vor Ort über die Entwicklungen am Nord- und Nordwestbahnhofareal zu informieren. Im Zentrum stand ein digital bespieltes Stadtmodell des Areals, das historische Informationen ebenso bot wie einen Blick in aktuelle und künftige Projekte in diesen dynamischen Stadtentwicklungsgebieten. Daten und Fakten zur Umgebung ergänzten die Ausstellung. Mit Sommerbeginn schließt nunmehr die Nordbahn-Halle ihre Pforten und somit auch der STADTRAUM.

Das Leben im STADTRAUM war vielfältig, informativ und bunt, der Diskurs mit der Bevölkerung anregend, die Ausstellung und die zahlreichen Events überaus gut besucht. Insgesamt konnten über 16.000 BesucherInnen begrüßt werden. Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen zu Wettbewerbsergebnissen, Informationsabende, Führungen durchs Areal, Urban Gardening und vieles mehr - der Stadtraum hatte sich rasch als Anlaufstelle und Drehscheibe für viele Aktivitäten im Grätzl etabliert.

Der Abschied ist jedoch kein endgültiger. Von 3. Bis 12. Juni wird der STADTRAUM noch Teil der „Spielstadt Nordbahnhof“ sein. Danach zieht er weiter. Nach einer längeren Umbau- und Neugestaltungsphase ist mit dem „STADTRAUM II“ im Bereich des Nordwestbahnareals bereits ab Frühjahr kommenden Jahres ein ähnliches Informationsangebot geplant. Auch dort steht im Mittelpunkt, die künftigen Entwicklungen auf diesem Areal zu begleiten sowie eine Plattform für Information und Kommunikation mit der Bevölkerung zu bieten.

Die Bilanz des Stadtraumes in der Nordbahnhalle im Detail:

Seit der Eröffnung am 12.06.2017 gab es:

94 reguläre Öffnungstage

rund 100 Sondertermine

18 eigene Veranstaltungen

Im bzw. um den STADTRAUM herum haben (zum Teil auf Grund von Kooperationen) viele weitere Veranstaltungen stattgefunden – unter anderem:

unterschiedlichste Touren der Projektleitung Wien Bahnareale (ExpertInnenführungen, Baustellenbegehungen, Kräuterkunde in der Gstetten, Fotoworkshops, Radtouren,…)

Ausstellung „Wien wird WOW!“

Ausstellung „BICYCLES! – A LOVE STORY“

Sommerfest der Mobilitätsagentur (mit Auftritt von „Der Nino aus Wien“)

WienXtra-Ferienspiel

Filmfestival am Wasserturm

ORF-Lange Nacht der Museen

Open House Wien

urbanize!-Festival

u.v.a.m.



