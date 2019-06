Internationale Konzerttage Stift Zwettl 2019

Auftakt mit europäischer Musica sacra am 29. Juni

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Spitzenwerken der europäischen Musica Sacra, interpretiert von Ludwig Güttler und dem Solistenensemble Virtuosi Saxoniae, werden morgen, Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr in der Stiftskirche Zwettl die diesjährigen Internationalen Konzerttage Stift Zwettl unter der Leitung von Marco Paolacci eröffnet. Ab 17 Uhr folgt „Klang Genuss“ in der Orangerie, ehe „Donde son estas serranas? Mysterious Songs of Love and Beauty. Music from the Acoustic Neighborhood“ mit dem Lautenisten Lee Santana, dem Jazz-Gitarristen Andreas Wahl u. a. ab 19 Uhr in der Barockbibliothek Renaissance-Musik mit E-Gitarrenklängen kombiniert.

Sonntag, der 30. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche. Ab 15 Uhr bringen dann Ludwig Güttler und das Leipziger Bach Collegium sowie Elisabeth Ullmann an der Egedacher Orgel hier Arien, Kammermusik und Orgelwerke zur Aufführung.

Das zweite Wochenende beginnt am Samstag, 6. Juli, mit einem „Imaginären Theater“ in der Barockbibliothek, wo das Ensemble Concerto Romano unter Alessandro Quarta Hölle und Paradies, Erde und Himmel in den moralischen Kantaten Roms des 17. Jahrhunderts wiederauferstehen lässt. Nach einem weiteren „Klang Genuss“ in der Orangerie ab 17 Uhr präsentieren Natasa Mirkovic-De Ro (Sopran) und Matthias Loibner (Drehleier) ab 19 Uhr im romanischen Dormitorium eine völlig neue Annäherung an Franz Schuberts „Winterreise“.

Am Sonntag, 7. Juli, folgt auf den um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst ab 11.30 Uhr in der Stiftskirche eine Matinée mit Pier Damiano Peretti an der Egedacher Orgel. Letzter Programmpunkt ist ab 15 Uhr in der Stiftskirche „Sonne, Mond und Sterne“ mit dem Chorus Sine Nomine unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger sowie Pier Damiano Peretti an der Egedacher Orgel.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02822/202 02-57, e-mail manfred.bretterbauer @ stift-zwettl.at und www.stift-zwettl.at.

