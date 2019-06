Ermittlungserfolg des LKA Wien, Außenstelle Zentrum Ost

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 01.12.2018

Vorfallsort: Wien

Sachverhalt: Nach aufwendigen und akribischen Ermittlungen gelang es Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt vier Personen (32, 36, 38, 43) nach dem Verdacht des Suchtmittelhandels festzunehmen. Zwei serbische, ein ukrainischer und ein aserbaidschanischer Staatsangehöriger wurden am 13.12.2018 nach einer Drogenübergabe in Vösendorf festgenommen. Die Ermittler konnten rund acht Kilogramm Heroin, ein Schmuggelfahrzeug und rund € 9.400,- Bargeld sicherstellen. Die Tatverdächtigen befinden sich in einer Justizanstalt.

