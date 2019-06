Schülerunion wird erneut BundesschulsprecherIn und ZLA-SprecherIn stellen

Mit den heutigen LSV-Wahlen hält die Schülerunion die Mehrheit in der Bundesschülervertretung und stellt die bzw. den ZLA-Sprecher/in

Wien (OTS) - Nach den heutigen LSV-Wahlen in Oberösterreich und der Steiermark hält die Schülerunion jetzt bereits mit 16 Mandaten die Mehrheit in der Bundesschülervertretung (BSV) und wird kommendes Schuljahr zum 15. Mal in Folge die Bundesschulsprecherin bzw. den Bundesschulsprecher stellen. Auch den ZLA-Bereich gewinnt die Schülerunion für sich: 3 von 4 Mandate und sowohl den LFLA-Sprecher Lukas Baminger als auch die TGLA-Sprecherin Anna Radman kommen aus der Schülerunion. Damit wird auch die bzw. der ZLA-Sprecher von der Schülerunion gestellt werden. Insgesamt können in den kommenden LSV-Wahlen noch 12 BSV-Mandate erreicht werden.

Anna Radman, neu gewählte TGLA-Sprecherin, zu ihrer Wahl: “Ich freue mich sehr darauf im nächsten Jahr in der Bundesschülervertretung alle TGLA-Schülerinnen und Schüler zu vertreten und ihre Anliegen einzubringen”, so die Wienerin. Der LFLA-Sprecher, Lukas Baminger, ergänzt: “Es ist mir ein großes Anliegen die LFLA als Teil der ZLA stärker in die Arbeit der BSV einzubringen und unseren einzigartigen Schultyp zu fördern!”

In Österreich gibt es fünf Technische und Gewerbliche Zentrallehranstalten (TGLA) und 14 Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten (LFLA), welche anders als andere Schultypen direkt dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstellt sind.

Der Teilbereich TGLA bildet zusammen mit dem Bereich der Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten (LFLA) die Zentrallehranstalten (ZLA).

Bundesschulsprecher Timo Steyer ist erfreut über den Wahlerfolg der Schülerunion: “Vergangenes Jahr konnten wir einige Forderungen in Angriff nehmen: Einheitliche Herbstferien, die Evaluierung und Anpassung der Zentralmatura, den Fokus auf Gewalt an Schulen u.v.m. All diese Maßnahmen haben die Schulen Österreichs nachhaltig verbessert. Das spiegelt sich nun auch in den Ergebnissen der LSV-Wahlen wider. Wir als Bundesschülervertretung sind eine starke Stimme für die Schülerinnen und Schüler und werden dies nun auch nächstes Schuljahr sein!”

Auch Bundesobmann der Schülerunion, Tobias Hofstätter, ist stolz auf die Arbeit seiner Funktionärinnen und Funktionäre: “Die Schülerunion lebt von Ehrenamtlichkeit, Leidenschaft und Ehrgeiz. Alle Mitglieder leisten Tag für Tag Unglaubliches, um die Schulen Österreichs verbessern zu können. Wieder einmal haben wir gezeigt, was echte Vertretungsarbeit bedeutet. Mit der nächsten Bundesschulsprecherin bzw. dem nächsten Bundesschulsprecher kann dieser Einsatz und die Professionalität aufrechterhalten werden.”

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie setzt sich aus den 27 Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprechern und zwei Sprecherinnen und Sprecher der Zentrallehranstalten zusammen. Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Sie bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

