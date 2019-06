AK YOUNG Sommer-Open-Air SPLASH HARD am 13. Juli 2019 am Ratzersdorfer See

Star-Acts LEMO und Zweikanalton, Sport-Action & Fun

St. Pölten (OTS) - Festival-Stimmung am See! AK YOUNG - die Jugendmarke der Arbeiterkammer - feiert heuer bereits zum sechsten Mal das legendäre Open-Air-Festival Splash Hard am Ratzersdorfer See. Das Erfolgskonzept: die perfekte Mischung aus grooviger Musik, Sport-Action, Fun und Chill-out.

Good music

Für den coolen Sound am See sorgen dieses Jahr Live-DJs (Steve Ray, DJ West) und angesagte Bands wie LEMO, Zweikanalton, KessKess und Shamamas. Die Headliner LEMO und Zweikanalton zählen zu den Fixsternen am Austro-Pop-Himmel. Der neue Song von LEMO „Souvenir“ wird gerade in den Radios rauf und runter gespielt und Zweikanalton haben die Ohrwürmer „Vegas & Madrid“ und „Ohne dich kann das kein Sommer sein“ bei Splash Hard mit dabei.

Get the party started!

Ab 13 Uhr können BesucherInnen im ACTION-Corner Trend-Sportarten wie Micro-Soccer, Beachvolleyball, Slackline, Climbing Tower, Stand-up-Paddling und Parkour kostenlos ausprobieren. Und für alle, die es etwas ruhiger angehen wollen, ist der ganze See eine einzige Chill-out-Area.

ÖGJ-TURNIERE! Wer sich sportlich im Team messen will, kann sich unter oegj.noe @ oegb.at zu Beachvolleyball (4:4) und Streetball (2:2)-Turnieren anmelden. Anmeldungen vor Ort sind am Tag der Veranstaltung bis 13.30 Uhr möglich.

DER EINTRITT IST FREI! Alle Musik- und Sportangebote können kostenlos genutzt werden.

GRATIS SHUTTLE! Von 18 Uhr bis 24 Uhr bringt ein kostenloses Shuttle-Service die EventbesucherInnen vom Hauptbahnhof St. Pölten zum Ratzersdorfer See und retour.

Bis 18 Uhr fährt der Stadtbus LUP Nr. 7. Es gelten die üblichen Bustarife.

GRATIS PARKEN! EventbesucherInnen können kostenlos am Partygelände parken.

TIMETABLE SPLASH HARD 2019:

13.00 LIVE DJs: DJ WEST, DJ Steve Ray

18.00 SHAMAMAS

18.45 KESSKESS

19.50 TURNIER-SIEGEREHRUNG mit Markus Wieser (AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender)

20.00 ZWEIKANALTON

21.30 LEMO

