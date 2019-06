Nach REWE auch Supermarktkette SPAR für ein Verbot von Vollspaltenböden Schweine

Unternehmenssprecherin versichert: SPAR würde im Falle eines Verbots Branchenlösung suchen und definitiv nicht auf ausländisches Schweinefleisch umsteigen

Wien (OTS) - Am 2. oder 3. Juli steht eine erneute Abstimmung im Parlament zum Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung an. Die FPÖ hat beim letzten Fristsetzungsantrag zu dieser Abstimmung am 12. Juni gegen die Tiere gestimmt. Als Ausrede dafür musste herhalten, dass bei einem Verbot von Vollspaltenböden die Produktion verteuert würde, sodass österreichisches Schweinefleisch durch Importe aus dem Ausland ersetzt würde. REWE hat bereits im Interview mit dem Falter klar gemacht, dass sie ein Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung unterstützen. Nun erklärte auch die Unternehmenssprecherin von SPAR, Mag. Nicole Berkmann, im Gespräch mit dem VGT, dass auch SPAR ein Verbot von Vollspaltenböden begrüßen würde. Man würde im Falle eines solchen Verbots den Kontakt zu den anderen großen Supermarktketten suchen und eine Branchenlösung anpeilen. SPAR versicherte jedenfalls, auf gar keinen Fall auf ausländisches Schweinefleisch umzusteigen.

VGT-Obmann Martin Balluch ist nun zuversichtlich: „Wenn die Supermarktketten das Verbot von Vollspaltenböden unterstützen und mittragen, dann fällt das ständig wiederholte Argument der FPÖ unisono mit der Tierindustrie weg, dass die Schweinebetriebe im Falle eines solchen Verbots zusperren müssten. Vielmehr zeichnet sich ein Erfolg ähnlich wie beim Verbot der Legebatterien ab: da stieg der Selbsversorgungsgrad mit Eiern von 77 % im Jahr vor dem Verbot auf 87 % heute an. Wenn die FPÖ nun Anfang Juli bei der Abstimmung gegen die Schweine entscheidet, dann kann es ihr nur um eines gehen: um die maximalen Profite der Tierindustrie auf dem Rücken der Schweine und um eine Anbiederung an die ÖVP als Juniorpartner einer neuen Regierung.“

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at