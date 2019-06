PLASTOSEAL gewinnt durch den Einstieg von System Seals einen strategisch wichtigen Partner

Leoben (OTS) - PLASTOSEAL, der österreichische Produzent für Dichtungen und Kunststoffbauteile holt sich mit System Seals Inc. einen strategisch wertvollen Partner an Bord.



System Seals Inc., ein forschungsbasierter Dichtungshersteller und globaler Vorreiter in der Dichtungsherstellung für Erstausrüster und Endkunden, beteiligt sich an Plastoseal Produktions GmbH.

Durch den Einstieg von System Seals kann Plastoseal seine Führungsrolle in Österreich und teilweise in Europa weiter ausbauen, einerseits durch eine Erweiterung des bestehenden Produktportfolios, andererseits durch Synergien in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Vertrieb.

System Seals verstärkt durch die Transaktion ihre weltweite Ausrichtung und die Möglichkeiten Kunden in Europa noch besser zu betreuen. System Seals hat derzeit Vertriebs- und technische Servicebüros in Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Beide Gesellschaften sind Marktführer im Bereich der hochentwickelten Dichtungsherstellung und –design und können durch die Transaktion erhebliche Synergien nutzen.

Der Gründer von Plastoseal, Herr Wolfgang Kerschbaumer, wird weiterhin die Geschäfte von Plastoseal leiten. Herr Kerschbaumer zu der Transaktion: “Wir freuen uns sehr mit System Seals USA und System Seals Europe einen echten Global Player und Marktführer im Bereich der Dichtungstechnologie als Partner gewonnen zu haben. Diese Transaktion ermöglicht es uns unseren weltweiten Kunden auch in Zukunft ein breites, hochqualitatives und hochspezialisiertes Produktportfolio anzubieten und durch die vereinten Möglichkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung und Vertrieb unsere Position als ein europäischer Marktführer weiter auszubauen.”

“Wir sind sehr glücklich mit dieser Transaktion denn unsere beiden Unternehmen vereinen Werte und Qualitätsanspruch, aber auch eine sehr ähnliche Unternehmenskultur” sagt Herr Arnold von Engelbrechten, Gründer und Inhaber der System Seals Gruppe.

Über Plastoseal

Die Plastoseal Produktions GmbH mit Sitz in 8700 Leoben (Austria) ist ein Produzent für Dichtungen und Kunststoffbauteile welche in sämtlichen Industriebereichen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen wurde im Februar 2005 von Wolfgang Kerschbaumer gegründet und startete auf ca. 65m2 in einer Garage. Inzwischen hat sich die Marke PLASTOSEAL am österreichischen sowie auch europäischen Markt einen Namen gemacht und ist über diverse Partner auch am globalen Markt für extrem hohes Knowhow, TOP-Qualität und Service, sowie Zuverlässigkeit und Termintreue bekannt. Egal welcher Markt - ob Stahlindustrie, Papierindustrie, Lebensmittelindustrie bis hin in den High- Tech Automotivbereich – die Produkte von Plastoseal sind in allen Bereichen ein Begriff und kommen erfolgreich zum Einsatz. Dies sowohl im Reparaturbereich sowie auch im Bereich der Erstausrüstung. Das Unternehmen umfasst aktuell 13 Mitarbeiter und die Produktionsstätte ist auf 1100m2 angewachsen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.plastoseal.com.

Über System Seals

System Seals ist ein forschungsbasierter, internationaler Dichtungshersteller welcher in enger Zusammenarbeit mit Komponentenhersteller sowie mit Instandhaltungskunden zusammenarbeitet. Das Ingenieurszentrum der Gesellschaft verwendet state-of-the-art Prüf- und Designwerkzeuge um jegliche Dichtungsschwächen zu identifizieren und zu bewältigen, sowie neue Möglichkeiten zu entwickeln um die Zylinderperformance zu optimieren. Die Gesellschaft arbeitet für eine Reihe von Industrien, inklusive der Metallverarbeitungs-, Schmiede-, Öl und Gas-, Bergbau-, Mobile Hydraulik-, Zylinderinstandhaltung-, Windkraft- und der Spritzgußindustrie. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.systemseals.com und www.systemseals.de.

