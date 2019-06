ADIDAS INFINITE TRAILS WORLD CHAMPIONSHIPS // PROLOG

Auftakt im SalzburgerLand mit Team-Prolog der adidas INFINITE TRAILS

Bad Hofgastein (OTS) - Mit einem Team-Prolog eröffnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der adidas INFINITE TRAILS World Championships jetzt um 18:00 Uhr den Kampf um den adids INFINITE TRAILS Team-Weltmeister-Titel. 15 Kilometer mit 891 Höhenmetern, die die Startreihenfolge für das am Samstag folgende Staffelrennen festlegen, sind zu bewältigen. Zu den Favoriten des Auftaktrennens zählen der Vorjahressieger des Prologs, Italiener Martin Dematteis und die Norwegerin Yngvild Kaspersen. Der österreichische Top-Starter Florian Grasel (Bad Erlach) ist ebenfalls mit am Start und kämpft um die perfekte Ausgangsposition für das Team-Staffelrennen Samstag früh.

Dies gilt ebenso für den Kampf um die Gesamtwertung. Mit Grasel, Michael Kabicher (St. Lorenz) und Philipp Bachl (Hallein) ist ein starkes Austria-Trio am Start, zu den Favoriten gehören die drei indes nicht. Neben dem namhaftesten Team mit dem Dreifach-Weltmeister Luis Alberto Hernando (ESP), Timothy Olson (USA) und dem Skyrun-Ass Dmitry Mityaev (RUS) hat das deutsche Trio um den Wahl-Tiroler Benjamin Bublak, der mit Anton Palzer und Johann Kowalczyk antritt, echte WM-Chancen.

In der Frauenklasse als auch in der Mixed-Kategorie gibt es ebenfalls deutsche Eisen im Feuer. Top-Starterin Kim Schreiber (München) ganz vorne, an ihrer Seite Spaniens Sheila Aviles und Abby Hall (USA). Marcel Höche (Bad Lauterberg), sein in Innsbruck lebender Landsmann Adrian Niski und die Schweizerin Deborah Chiarello bilden eine der stärksten Staffeln.

Die Platzierungen im Prolog bestimmen die Zeitabstände für das im Jagdstart ausgetragene Staffelfinale der Team-Weltmeisterschaften.

