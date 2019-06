Nanjing Jiangbei New Area startet "Source Place Plan"

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die Nanjing Jiangbei New Area stellte auf der 2019 Nanjing Tech Week am Montag einen sogenannten "Source Place Plan" vor, um die Quelle bzw. den Ursprung (source) innovativer Entwicklungsprozesse mit begünstigenden Richtlinien sowie einem vorteilhaften Markt- und Innovationsumfeld zu unterstützen.

Luo Qun, stellvertretender Sekretär des Partei-Arbeitskomitees der Jiangbei New Area, ließ verlauten, dass der "Source Place Plan" darauf ausgerichtet sei, ein prunkvolles Aushängeschild für die neue Region zu errichten, um ein innovatives Ökosystem auf der Basis bereits bestehender Grundlagen zu schaffen und ein Innovationszentrum mit großer Antriebskraft aufzubauen.

Den Bemühungen liegt eine umfassende Planung zugrunde, um die Wertschöpfungskette wirksam agieren zu lassen und eine dynamische Reform innovativer Mechanismen, Durchbrüche bei wichtigen Projekten, beschleunigte Erfolge hinsichtlich innovativer Transformationen sowie eine sich teilweise überdeckende Wirksamkeitsfreisetzung der Quellenplanung zu fördern.

Seit der Jiangbei New Area 2015 die Genehmigung zugesprochen wurde, sich als nationale neue Region zu etablieren, nahm sie an 49 Vertragsprojekten von 49 innovativen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Nanjing teil, brachte über 500 Hightech-Firmen zusammen und konnte 1402 Talente einschließlich 126 lokaler Experten rekrutieren.

Darüber hinaus konnte die Region fundierte Beziehungen mit weltweit renommierten Universitäten und Forschungszentren wie unter anderem mit der University of Cambridge, King's College London, Harvard University, University of Oxford sowie New York University aufbauen und schloss sich 150 Auslandsprojekten an, von denen 20 Projekte in der neuen Region durchgeführt werden.

Der umfangreiche 2019 Innovation Vitality Index der Nanjing Jiangbei New Area, der auf der Veranstaltung zugänglich gemacht wurde, wies auf einen starken Wachstumstrend zwischen 2014 und 2018 hin. 2018 blickte der die Innovationsindustrie regulierende Index auf einen bedeutenden Anstieg mit einer jährlichen Wachtumsrate von 42,85 Prozent; der Innovationsleistungs-Index konnte im Vergleich zum Vorjahr mit 23,48 Prozent ebenfalls eine stärkere Anhebung aufweisen, während der Index zu potentiellen innovativen Rohstoffquellen einen kontinuierlichen Wachstumsprozess repräsentierte.

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie des Plans veröffentlichte die Jiangbei New Area zwei weitere Pläne: den Nanjing Jiangbei New Area Smart City 2025 Plan sowie den Nanjing Jiangbei New Area University Innovation Cluster Plan. Zusätzlich wurden das Nanjing International Intellectual Property Financial Innovation Center sowie das wissenschaftliche Big Data-Projekt der Yangtze River Delta Region vorgestellt.

Laut Nie Yongjun, stellvertretender Direktor des Science and Technology Bureau der Jiangbei New Area, wird das neue Gebiet sich Anliegen wie der Zuteilung von Produktionsfaktoren, Mechanismusoptimierung sowie integrierten Entwicklungsprozessen zuwenden und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovations-Input und Transformation, Regierungsführung und Marktgesetzen sowie Geschwindigkeit und Ausmaß der Reform sorgen.

