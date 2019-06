PEFC: Das g’fallt dem Wald!

Zum 20-jährigen Bestehen launcht PEFC Austria einen neuen Markenauftritt.

Natürlich unterstützen wir unsere zertifizierten Betriebe und möchten mit dem neuen Auftritt auch für neue attraktiv sein. Wir dürfen dabei aber nicht auf die Ansprache der breiten Öffentlichkeit vergessen. Schließlich kommt dort die Nachfrage her DI Gerhard Pichler, Geschäftsführer von PEFC Austria

Der Konsument kann sich sicher sein, wenn er ein PEFC-zertifiziertes Produkt in Händen hält, stammt dies aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und kontrollierten Quellen. Klares Ziel unserer Tätigkeit bei PEFC Austria ist es, den Gedanken des PEFC-Siegels und die damit einhergehende Zertifizierung der gesamten nachgelagerten Wertschöpfungskette also vom Wald bis zum endgefertigten Produkt, in den Köpfen der Österreicher zu verankern FD DI Dr. Kurt Ramskogler, Ombann PEFC Austria

Wien (OTS) - Zum 20-jährigen Bestehen launcht PEFC Austria einen neuen Markenauftritt. Auch inhaltlich werden in der Kommunikation der Institution zur Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung vermehrt Endkonsumenten angesprochen. Dadurch soll das Bewusstsein für das Thema in der Gesellschaft gesteigert werden. Mit dem neuen Claim „Das g’fallt dem Wald!“ wird die Bevölkerung aufgerufen, beim Kauf von Holz- und Holzprodukten auf das PEFC-Siegel zu achten. So kann jeder einen einfachen aber wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Erhalt des Waldes leisten.



Erste Kampagne für PEFC Austria - Nachhaltigkeitssiegel für Wald, Holz & Holzprodukte

Die von CAKE (cake.at) in Zusammenarbeit mit PEFC Austria entwickelte Kampagne, setzt visuell auf die Verbindung von beeindruckenden Waldbildern mit Produkten von ausgewählten Kooperationspartnern, die den hohen Ansprüchen der Zertifizierung entsprechen. Mit dem PEFC-Siegel garantieren sie nicht nur, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt, sondern auch, dass die gesamte Wertschöpfungskette den PEFC-Standards entspricht. Im B2B-Bereich werden die Werbemittel und der Messeauftritt auf das neue Design umgestellt. Für öffentliche Aufmerksamkeit sorgen eine landesweite Out of Home- (Plakat) und Online-Kampagne.

„ Natürlich unterstützen wir unsere zertifizierten Betriebe und möchten mit dem neuen Auftritt auch für neue attraktiv sein. Wir dürfen dabei aber nicht auf die Ansprache der breiten Öffentlichkeit vergessen. Schließlich kommt dort die Nachfrage her “, fasst DI Gerhard Pichler, Geschäftsführer von PEFC Austria, die Hintergedanken zusammen.

3/4 der österreichischen Waldfläche nachhaltig nach PEFC-Standards bewirtschaftet



In Österreich gibt es insgesamt 4 Mio. ha Waldfläche. Drei Viertel davon werden schon nach den PEFC-Standards nachhaltig bewirtschaftet. Aber nicht nur Waldeigentümer und -bewirtschafter leisten einen Beitrag, auch Unternehmen tun dies, indem Sie Ihre Beschaffungspolitik, Produktion und Lagerung nachhaltig ausrichten und nach den PEFC-Standards gestalten. Kontrolliert wird dabei von unabhängigen Zertifizierungsstellen in jährlichen Audits.

Zur Kampagnenpräsentation und dem 20 Jahre-Jubiläum lud PEFC Austria Unternehmen als auch Branchenexperten ein, die im Rahmen einer Pressekonferenz den Status Quo, Herausforderungen und Vorteile des Zertifizierungssystems PEFC in Österreich beleuchteten.

„ Der Konsument kann sich sicher sein, wenn er ein PEFC-zertifiziertes Produkt in Händen hält, stammt dies aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und kontrollierten Quellen. Klares Ziel unserer Tätigkeit bei PEFC Austria ist es, den Gedanken des PEFC-Siegels und die damit einhergehende Zertifizierung der gesamten nachgelagerten Wertschöpfungskette also vom Wald bis zum endgefertigten Produkt, in den Köpfen der Österreicher zu verankern “, betont Forstdirektor DI Dr. Kurt Ramskogler, Obmann PEFC Austria.

Funktionen des Waldes erhalten



PEFC Austria setzt mit der Kampagne „Das g´fallt dem Wald“ einen weiteren Schritt, um das Ziel zu erreichen, ökonomisch, ökologisch und sozial bewusste Konsumenten mit zertifizierten Unternehmen und Produkten zusammenzuführen. Nur so kann dieses Zertifizierungssystem für eine nachhaltige Bewirtschaftung und Holzverarbeitung die Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion des Waldes auch für nachfolgende Generationen gewährleisten. Und: Das g’fallt dem Wald!



Der feierliche Rahmen wurde auch genutzt, um erstmals Unternehmensschilder – welche die Zertifizierung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung ausweisen, an PEFC-zertifizierte Unternehmen zu übergeben. Dabei wurden Mitglieder der CoC-Gruppe „CoC-Druck und Papier Österreich/Austria“ unter der Leitung von Herrn Ing. Harald Sexl ausgewählt und Schilder im neuen Corporate Design überreicht.



Gesamtes Bildmaterial & weitere Informationen zum neuen Auftritt von PEFC Austria: https://www.ots.at/redirect/pefc

Copyright: PEFC Austria/Mayer-Rohrmoser

Die Nutzung der Fotos ist für journalistische Zwecke mit Quellennachweis honorarfrei. Copyright: PEFC Austria/Mayer-Rohrmoser.

Über PEFC Austria

PEFC Austria wurde vor 20 Jahren als Mitglied des internationalen Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) gegründet. Ziel ist, die aktive, nachhaltige und klimafitte Waldbewirtschaftung in Österreich zu stärken und einer Vermarktung zuzuführen.

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Thürr, MA

Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

presse @ pefc.at

+43 664 88453209



PEFC Austria

Am Heumarkt 12, 1030 Wien

www.pefc.at

www.fb.com/pefcaustria

www.instagram.com/pefcaustria