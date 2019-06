LSV-Wahl: Unglaublicher Sieg der UHS und der Lehrlingsunion in Oberösterreich

Bei den Landesschülervertretungswahlen in Oberösterreich konnte die Union Höherer Schüler OÖ gemeinsam mit der Lehrlingsunion alle Mandate für sich gewinnen

Linz (OTS) - Auch dieses Jahr feiert die Schülerunion bzw. die UHS gemeinsam mit der Lehrlingsunion wieder einen deutlichen Wahlerfolg. Trotz zwei Gegenteams konnte sich die UHS alle 24 aktiven Mandate in der Landesschülervertretung sichern und wird auch die drei LandesschulsprecherInnen stellen!

Die frisch gewählten Landesschulsprecher in Oberösterreich sind Lea Herbst (AHS) vom Stiftgymnasium Willhering, Julian Angerer (BMHS) von der HAK Kirchdorf und Valentin Frühwirth (BS) von der LBS 2 Linz.

“Wir bedanken uns bei allen Schülervertreterinnen und -vertreter für ihre Stimme und ihr Vertrauen. Das Wahlergebnis zeigt uns, dass die bisherige Arbeit der UHS auch von den Schülerinnen und Schülern wertgeschätzt wird” , so Lea Herbst, AHS.

“Diese Wahl bringt sehr viel Verantwortung mit sich. Wir werden im nächsten Jahr eine starke Stimme für die Schülerinnen und Schüler Oberösterreichs sein!”, fügt Julian Angerer, BMHS, hinzu. Valentin Frühwirth, BS abschließend: “Gemeinsam als UHS und Lehrlingsunion haben wir heuer großartiges geleistet. Nun gilt es das entgegengebrachte Vertrauen zu bestätigen und für die Schülerschaft einzustehen.”

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/2FB5yNg

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

