Erste Eat the World-Tour in Österreich: kulinarische Reise durch Wien-Leopoldstadt (FOTO)

Berlin / Hamburg (ots) - Eat the World expandiert nach Österreich und präsentiert ab sofort zum ersten Mal die kulinarische Vielfalt des zweiten Wiener Gemeindebezirks Leopoldstadt mit Köstlichkeiten aus aller Welt.

Neben einer blühenden künstlerischen und kulinarischen Szene ist der zweite Bezirk vor allem für sein Riesenrad mit einmaligem Blick über die Stadt und den beliebten Wurstelprater bekannt, der vom grünen Erholungsgebiet Prater umgeben wird. Der multikulturelle Bezirk ist durch den Donaukanal vom Stadtzentrum getrennt und formt sich zu einer Insel mitten in der Stadt. Der Karmelitermarkt bildet den Mittelpunkt des dynamischen Stadtteils, der noch die Geschichte und Tradition des einstigen jüdischen Viertels in sich trägt. Eat the World gibt Einblick in die pulsierende kulinarische Szene des aufstrebenden Stadtteils und lässt hinter die Kulissen des Bezirks, abseits der bekannten Touristenpfade blicken. Die Tour ist nicht nur für Wien-Besucher geeignet, sondern auch für Einheimische, die bei der besonderen Genuss-Exkursion Neues über ihre Heimatstadt lernen möchten.

Für die kulinarische Entdeckungsreise hat Eat the World die schönsten Lokale und Geheimtipps des vielfältigen Bezirks am Donaukanal heraus gesucht, in denen es jeweils eine leckere Kostprobe gibt. Die Tour führt vom besten Eis der Stadt, über die gebackenen Künste einer jungen Wiener Pâtisserie-Meisterin bis hin zur kreativen Küche eines veganen Restaurants. Von der Praterstraße geht es am Donaukanal entlang ins gemütliche Karmeliterviertel bis in den weitläufigen Augarten. Dazu erzählt ein ortskundiger Tourguide Wissenswertes rund um die Geschichte der Leopoldstadt, die alte Architektur und prachtvollen Straßen und erläutert wie sich der zweite Bezirk zum multikulturellen Hotspot in Wien entwickelt hat.

Die Wien-Leopoldstadt-Tour ist ab 59,00 Euro pro Ticket (30 Euro für Kinder bis einschließlich 12 Jahre) ab sofort online buchbar und findet jeweils donnerstags und samstags um 14.00 Uhr statt. Während des Rundgangs werden bis zu sechs Kostproben ausgewählter Lokale angeboten und alle Teilnehmer erhalten einen Leopoldstadt-Guide (Broschüre) von Eat the World. Die Buchung ist bis zwei Stunden vor Tour-Beginn telefonisch oder online möglich. Buchung und alle weiteren Informationen finden sich unter https://www.eat-the-world.com/stadtfuehrung/wien/leopoldstadt-tour/

Die kulinarische Stadtführung durch den Wiener Bezirk Leopoldstadt ist die erste Eat the World Tour in Österreich. Alle weiteren Informationen zu weiteren Touren von Augsburg bis München gibt es unter: https://www.eat-the-world.com/

