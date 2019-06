Wiener Tierschutzverein: Pythons auf der Straße entdeckt

Spaziergängerin entdeckte zehn Schlangen in einer Schachtel. Tiere wurden dem WTV übergeben.

Vösendorf (OTS) - Einen ordentlichen Schreck dürfte eine Dame am Donnerstag gekriegt haben, als sie bei einem Spaziergang mit ihrem Hund im 17. Wiener Gemeindebezirk (Hernals) eine für die dortige Gegend eher unübliche tierische Begegnung machte. Der Vierbeiner schlug plötzlich an und führte die Dame zu einem großen Pappkarton, der auf dem Gehsteig von Unbekannten abgestellt worden war. Als die Dame den Karton öffnete, kam darin gleich eine Schlange, die in einer Plastikbox verpackt war, zum Vorschein. Sie rief umgehend einen Freund zu Hilfe, der die Reptilien gemeinsam mit ihr in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf brachte.

Insgesamt handelt es sich bei den Schlagen um zehn Pythons, die in einer Plastikbox sowie zwei Styroporbehältern und teilweise in Stoffsäcke verpackt, in dem Karton unterbracht waren. Sie wurden im WTV gleich in Augenschein genommen und dürften die Situation wohlbehalten überstanden haben.

Zwar bevorzugen Pythons in der Regel höhere Temperaturen zwischen 26 bis 32 Grad, schätzen aber auch kühle Bereiche, in welche sie sich zurückziehen können. Sengende Hitze, wie sie aktuell herrscht, dürfte den Tieren jedenfalls nicht besonders gut tun, daher war die Hilfe sehr angebracht.

Die Tiere dürfen sich nun kurz im WTV erholen. In weiterer Folge ist geplant, sie so schnell wie möglich an eine Einrichtung zu übergeben, wo man auf die Haltung von Reptilien spezialisiert ist.

