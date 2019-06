Marina Hanke/Josef Taucher (SPÖ): Danke für die unverzichtbare Arbeit, Monika Pinterits

Die Kinder- und Jugendanwältin geht in den wohlverdienten Ruhestand

Wien (OTS/SPW-K) - „Nach zwanzig Jahren als Wiener Kinder- und Jugendanwältin verabschiedet sich Monika Pinterits nun in den wohlverdienten Ruhestand. Ich möchte ihr für ihr jahrzehntelanges Engagement für die jungen Wienerinnen und Wiener herzlich danken“, sagt SPÖ-Abgeordnete Marina Hanke anlässlich des heutigen Tätigkeitsberichts 2018 der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA).

„Monika Pinterits hat im Laufe der Jahre in etlichen, teils heiklen Fällen ihr Feingefühl und ihre Kompetenzen unter Beweis gestellt“, sagt Hanke weiter. „Sie hat sich für junge Menschen in ihrer verwundbarsten Lebensphase eingesetzt – darunter auch Scheidungskinder oder Missbrauchsopfer – und, stellvertretend für die KJA, den Fortschritt in der Sexualpädagogik oder beim Gewaltschutz vorangetrieben. Sie war, ist und bleibt kompromisslos, wenn es um Kinderrechte geht, und mutig bei Themen, die in unserer Gesellschaft tabuisiert sind. Danke für diese herausragende Arbeit.“

„Ich möchte mich bei Monika Pinterits auch im Namen unserer Fraktion herzlich bedanken“, sagt SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher. „Die regelmäßigen Berichte der KJA im Wiener Landtag und Gemeinderat sind unverzichtbare Grundlage unserer politischen Arbeit. Und wer für die Jugend da ist, darf sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Monika Pinterits hat sich genauso wie ihre Kolleginnen und Kollegen stets überparteilich geäußert und mit konstruktiver Kritik geglänzt. Dass sie speziell von rückschrittlichen Kräften wie der FPÖ dafür heftig attackiert wurde, zeigt umso deutlicher, wie wichtig die aufklärerische Arbeit der KJA ist, und wie viel sie selbst geleistet hat.“

