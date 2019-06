Lotto: 3 Sechser zu je 333.333,30 Euro in Wien, NÖ und O

3 Joker zu je 53.500 Euro in NÖ, OÖ und der Steiermark

Wien (OTS) - Gleich drei Spielteilnehmern gelang es, am vergangenen Mittwoch die „sechs Richtigen“ – die sich über alle Bereiche von den Einer- bis zu den Vierziger-Zahlen erstreckten und damit schön über das Tippfeld verteilt waren – anzukreuzen. Ein Wiener, ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher waren dabei jeweils per Normalschein erfolgreich, und sie dritteln sich nun die Sechser-Million und erhalten jeweils 333.333,30 Euro.

Ebenfalls drei Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Burgenländer, ein Oberösterreicher und ein Vorarlberger gewannen hier jeweils mehr als 26.500 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, was wiederum die 36 Gewinner eines Fünfer freut. Denn auf sie wurde die Rangsumme aufgeteilt, und so erhält jeder nun rund 6.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro erwartet.

Joker

Und da aller guten Dinge drei sind, gab es auch beim Joker drei Gewinner. Ein Oberösterreicher, ein Niederösterreicher und ein Steirer erhalten für ihr „Ja“ zum Joker jeweils rund 53.500 Euro. Dabei hätte es in der Steiermark noch eine weitere Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war auf ihr das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.06.2019

3 Sechser zu je EUR 333.333,30 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.561,20 90 Fünfer zu je EUR 965,80 180 Vierer+ZZ zu je EUR 144,80 3.448 Vierer zu je EUR 42,00 3.929 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 51.031 Dreier zu je EUR 5,10 151.605 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 13 17 28 32 42 Zusatzzahl: 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.06.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 5.939,30 1.725 Vierer zu je EUR 21,00 28.028 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 15 23 30 34 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.06.2019

3 Joker zu je EUR 53.486,80 11 mal EUR 8.800,00 79 mal EUR 880,00 789 mal EUR 88,00 7.951 mal EUR 8,00 79.976 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 2 7 2 7 5

