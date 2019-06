Vizebürgermeister Nepp dankt Wiener Blaulichtorganisationen für ihren Einsatz bei Gasexplosion

Einsatzkräfte leisten schnelle Hilfe für Verletzte in eingestürztem Wohnhaus

Wien (OTS) - Die tragische Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wieden sorgte für einen Großeinsatz der Wiener Blaulichtorganisationen. „Ob Katastrophenzug der Berufsrettung, Kammeraden der Berufsfeuerwehr oder Polizisten - allen Einsatzkräften vor Ort gebührt unser Dank für ihren schnellen und selbstlosen Einsatz“, betont Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Rettungshundestaffel und Schallortungstruppe suchten im als Folge der Explosion teilweise eingestürzten Haus nach Verschütteten. Eine junge Frau konnte bedauerlicherweise nur noch tot geborgen werden. „Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei allen Verletzten, Familienangehörigen und betroffenen Anrainern, denen ich viel Kraft und alles Gute wünsche“, so der Freiheitliche in einer ersten Reaktion. (Schluss) akra

