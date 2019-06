Internationaler Tag der KMU: DONAU als verlässlicher Partner der österreichischen Unternehmen

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 27. Juni zum Internationalen Tag der KMU ausgerufen und die weltweite Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen gewürdigt.

Wien (OTS) - In Österreich gibt es fast 329.000 Unternehmen, die als KMU definiert werden. Für fast zwei Drittel der Beschäftigten in Österreich – das sind rund zwei Millionen Menschen – bieten sie sichere Arbeitsplätze. Zugleich schaffen sie laut dem Mittelstandsbericht 2018 rund 62 Prozent der Bruttowertschöpfung (123 Mrd. Euro). Die Absicherung dieser bedeutenden Säule der Wirtschaft ist auch für die DONAU ein wichtiges Anliegen.

Vertrauen durch Leistung

Die DONAU Versicherung ist ein zuverlässiger Versicherungspartner der österreichischen Unternehmen. Rund 45.000 Klein- und Mittelbetriebe in allen Regionen vertrauen der DONAU. Im Jahr 2018 hat die DONAU für die KMUs rd. 70 Millionen Euro Leistungen erbracht.

Ralph Müller, Generaldirektor der DONAU Versicherung: „ Als Versicherung begleiten wir die österreichischen KMUs auf ihrem Erfolgsweg partnerschaftlich und stehen insbesondere in schwierigen Momenten an ihrer Seite. Wir nehmen den Internationalen Tag der KMU zum Anlass, deren innovative Leistungen und volkswirtschaftliche Bedeutung zu würdigen. Zugleich wollen wir darauf hinweisen, dass der Absicherungsbedarf für KMUs sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Das Umfeld ist komplexer geworden, neue Chancen entstehen und bringen ebenso neue Risiken. Die DONAU sorgt durch intensive Beratung für Risikotransparenz, bietet den entsprechenden Schutz und wir erbringen für unsere Kunden im Schadensfall rasch die vereinbarte Leistung. “

Passende Versicherungslösungen für alle Unternehmen

Die DONAU Versicherung ist auf die Regionen Österreichs ausgerichtet und damit der ideale Partner für die KMUs. Als Versicherungspartner für Unternehmen bietet die DONAU ein vollständiges Portfolio an Produkten und Versicherungslösungen, die nahezu alle unternehmerischen Aspekte und Risiken erfassen.

Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU Versicherung: „Die DONAU stellt Kundenorientierung klar in den Mittelpunkt. Gerade für Unternehmen ist unser persönliches Service vor Ort wichtig. Mit unseren zertifizierten Gewerbekoordinatoren und Maklerpartnern in ganz Österreich analysieren wir die Risikosituation und ermöglichen mit unserem Versicherungsschutz Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Auf unser umfassendes und modernes Produktangebot sind wir sehr stolz und begleiten Unternehmen als Versicherer in allen wirtschaftlichen Phasen.“

Aktives Beratungsnetzwerk durch Maklerpartner und Außendienst

Auch komplexe Fragen können mit intensiver Beratung in allen Punkten beantwortet werden. Das dichte Beratungsnetzwerk an Vorsorge- und Versicherungsberatern der DONAU ist in ganz Österreich präsent. Auch für die Vertriebspartner ist die DONAU da. Die DONAU Brokerline bietet fundierte Information und rasche Entscheidung für die Maklerpartner und deren Kunden. Regionale Vertriebsmanager und Gewerbekoordinatoren sind die Ansprechpartner vor Ort und finden gute Lösungen für die Absicherung.

Übersichtlich: die Allriskversicherung

Die Allriskversicherung ist einer der modernsten Ansätze für Unternehmen. Was nicht definitiv ausgeschlossen ist, ist versichert. Der wesentliche Unterschied der Allriskversicherung zu einer anderen Betriebsversicherung liegt im exklusiven Deckungsumfang. Das bedeutet, dass auch unbenannte Gefahren (also jene, die nicht explizit angeführt sind) mitversichert sind.

Umfassend: BGV Vario – die Top-Betriebsversicherung

BGV Vario ist ideal für Klein- und Mittelbetriebe und setzt hinsichtlich Aufbau und Versicherungsumfang neue Maßstäbe. Vom Technologie-Start-Up bis zum etablierten und traditionsreichen KMU – jedes Unternehmen braucht eine andere Risikoabsicherung, einzelnen Branchen haben spezifische Risikosituationen. Entsprechend kann bei der DONAU zwischen individueller Produktgestaltung und kompakter Paketlösung gewählt und damit die passende Risikoabsicherung abgeschlossen werden. Die BGV Vario punktet durch variablen Komplettschutz für Sachwerte und Erträge, attraktive Pakete in zwei Varianten (Standard- und Plus-Paket) und einen kombinierbaren Produktaufbau im Modulsystem. Außerdem sind attraktive Deckungserweiterungen in den Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser, Glas, Einbruchdiebstahl und Betriebshaftpflicht inkludiert. Die BGV Vario kann als Einzelvertrag bzw. im Bündel für Inhalt und Gebäude abgeschlossen werden. Schadensfälle wie Brand, Blitzschlag und Explosion sind auf Wunsch ebenso gedeckt wie Schäden durch Naturereignisse oder Leitungswasser und daraus resultierende Betriebsunterbrechungen. Die grobe Fahrlässigkeit ist kann ebenso eingeschlossen werden.

DONAU Plus – grobe Fahrlässigkeit gedeckt

Die Vorteile für die Klein- und Mittelbetriebe bietet der solide Versicherungsschutz der DONAU. Umfassend sind alle dem Betrieb dienenden Sachen sowie das Betriebsgebäude versichert – selbstverständlich auch die Betriebsunterbrechung. Ein besonders Plus ist die Möglichkeit die grobe Fahrlässigkeit zu 100% mit einzuschließen. In der Praxis bedeutet das, dass die DONAU auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichtet, auch wenn Schäden auffallend sorglos verursacht werden. Wobei sich dieser Vorwurf gegen den Versicherungsnehmer oder leitende Personen des Betriebs richten muss.

Fit für’s Internet – mit der DONAU Cyberschutz

Die Internetrisiken steigen unaufhaltsam an. IT-Netzwerke werden immer öfter zur Zielscheibe schädlicher Angriffe. Heikle Informationen können leicht in falsche Hände geraten und ein falscher Klick kann Ihr Unternehmen lahm legen. Der Verlust und die missbräuchliche Verwendung von Kundendaten und unternehmenseigenen Aufzeichnungen können enorme wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Mit der DONAU Cyberschutz sind Unternehmen vor digitalen Gefahren und deren hohe finanzielle Schäden aufgrund von Internetkriminalität geschützt.

