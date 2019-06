Wirtschaftsstrategie 2025: Studierende bringen Ideen ein

LR Bohuslav: Diskussion mit den Studierenden war sehr aufschlussreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund 40 Studierende der Fachhochschule Wiener Neustadt diskutierten am Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt mit Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav über die Zukunftsthemen der niederösterreichischen Wirtschaft. Mit Innovation, Forschung und Entwicklung, Wirtschaftsstandort, Regionalität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Fachkräfte, Startup und Gründungen standen sieben Themen zur Auswahl, die im Rahmen eines World-Cafes bearbeitet wurden.

„Die Diskussion mit den Studierenden war sehr aufschlussreich. Als zukünftige Erwerbstätige und potentielle Unternehmerinnen und Unternehmer haben sie klare Vorstellungen und gute Ideen für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Ich bedanke bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die konstruktiven Beiträge und den informativen Austausch“, so Bohuslav.

Nach einem Großgruppendialog mit Unternehmerinnen und Unternehmern Anfang April im Landhaus in St. Pölten war der Dialog mit Studierenden eine weitere Maßnahme am Weg zur neuen Wirtschaftsstrategie 2025. Mit einer umfassenden Trendanalyse startete im vergangenen Herbst der Prozess zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsstrategie des Landes Niederösterreich. Interessensvertreter, wie die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung, Töchterorganisationen des Landes sowie weitere Expertinnen und Experten sind Teil der Stakeholder in diesem Prozess.

Die Ergebnisse aus den Diskussionen werden schließlich vom Wirtschaftsressort weiterbearbeitet und in die neue Strategie eingearbeitet – die Wirtschaftsstrategie 2025 soll im Spätherbst 2019 vorgestellt werden.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, BA, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at

