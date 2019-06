Nepp: Afghanen- und Tschetschenen-Banden attackieren Polizisten

Rot-grüne Integrationspolitik greift nicht

Wien (OTS) - Aktuellen Informationen zufolge bestand die Gruppe sich prügelnder Jugendlicher beim Wohnpark Alt-Erlaa, die sich in weiterer Folge gegen die eingreifenden Polizisten verbündete, aus jungen Tschetschenen und Afghanen. „Der Vorfall ist ein weiterer Beweis dafür, dass die rot-grüne Integrationspolitik nicht funktioniert“, so Vizebürgermeister Dominik Nepp. Die Stadtregierung habe mit ihrer undifferenzierten Willkommenspolitik Zuwanderern den roten Teppich nach Wien ausgerollt. „Im Gepäck hatten viele dieser angeblichen Flüchtlinge Aggressionen, Gewaltbereitschaft und Integrationsunwilligkeit – die Folgen dieser ungehemmten Zuwanderungswelle sind nun täglich zu erkennen“, bedauert der gf. Landesparteiobmann der Wiener FPÖ.

Dass sich Gruppierungen junger Männer in Wiener Wohnanlagen zum Faustkampf verabreden und in weiterer Folge Einsatzkräfte verletzen ist für den Freiheitlichen inakzeptabel. „Kulturell oder religiös motivierte Gewalt hat in Wien nichts verloren. Rot-Grün muss einsehen, dass ihre Integrationspolitik nicht funktioniert und endlich entsprechend handeln“, fordert Nepp. (Schluss) akra

