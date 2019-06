Yilmaz: SPÖ für Wiedereinführung der Aktion 20.000

Start der Aktionswoche in Ottakring: „Wir lassen die Menschen nicht im Stich“

Wien (OTS/SK) - Bei einer Verteilaktion vor der AMS-Geschäftsstelle Ottakring, an der SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und SPÖ-Abgeordnete Nurten Yilmaz teilnahmen, wurde die rasche Wiedereinführung der erfolgreichen Beschäftigungsaktion 20.000 gefordert, mit der langzeitarbeitssuchende Menschen über 50 Jahren der Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglicht wurde. Notwendig wurde die Aktion, weil ÖVP und FPÖ diese erfolgreiche Beschäftigungsaktion grundlos und vorzeitig gestoppt haben. Die Dienstverhältnisse der Betroffenen laufen nun am 30. Juni aus. „Allein in Wien waren im Mai 694 Menschen über die Aktion 20.000 beschäftigt. Arbeitslose Menschen sind nicht auf der Spenderliste des ehemaligen Konzernkanzlers Kurz, deshalb wurde diese Beschäftigungsaktion von ihm und der FPÖ gestrichen“, so SPÖ-Abgeordnete Nurten Yilmaz. ****

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen, dass jeder dritte Arbeitslose über 50 Jahre alt ist – Tendenz steigend. „Gerade ältere arbeitslose Menschen verdienen es, wieder eine Chance zu erhalten. Wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen“, so Yilmaz. Daher wird die SPÖ auch nächste Woche im Nationalrat auch noch einen Entschließungsantrag zu Arbeitsmarktmaßnahmen einbringen. (Schluss) rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at