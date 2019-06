ORF-Premiere: Serienstart für „Kevin Can Wait“ am 1. Juli

Neue Sitcom mit „King of Queens“-Star Kevin James in ORF 1

Wien (OTS) - Comedy-Ass Kevin James ist zurück! „King of Queens“ war vor rund 20 Jahren sein Durchbruch als Komiker und Schauspieler. Nach zahlreichen Kinofilmen feiert Kevin James sein Sitcom-Comeback. Ab Montag, dem 1. Juli 2019, ist der Publikumsliebling werktäglich um 18.25 Uhr in ORF 1 in der neuen Vorabendserie „Kevin Can Wait“ zu sehen. Als Polizist Kevin, der nach Ableistung seiner 20 Jahre Polizeidienst frisch im Ruhestand ist, lebt er mit seiner Frau, seinen zwei Töchtern, seinem Sohn sowie seinem Nerd-Schwiegersohn in spe in New York. Er hatte sich auf ein Mehr an Familienleben gefreut, aber schon bald muss Kevin einsehen, dass die erhoffte Familienidylle im Ruhestand nicht eintreten wird. Neben Kevin James sind in der neuen Sitcom Erinn Hayes, Taylor Spreitler, Ryan Cartwright, Mary-Charles Jones und James DiGiacomo Teil des Casts.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Kevin will Spaß“ um 18.25 Uhr

Nach 20 Jahren im Dienst als Polizist freut sich Kevin (Kevin James) auf seinen Ruhestand. Endlich hat er Zeit für seine Familie. Außerdem hat er schon Pläne mit seinen Freunden von der Polizei geschmiedet. Zu Kevins Ruhestandsparty kommt auch extra seine Tochter Kendra (Taylor Spreitler) vom College angereist. Allerdings hat sie Neuigkeiten mit im Gepäck, die Kevin gar nicht gefallen.

