Vom Massenprodukt zum individuellen Wert

Pressemitteilung zum E-Commerce Report Schweiz 2019

Datatrans und die Fachhochschule Nordwestschweiz veröffentlichen im E-Commerce Report Schweiz 2019 die neusten Trends im Online-Vertrieb - jetzt zum kostenlosen Download!

Der starke Konsum im Internet setzt sich fort: 2018 haben die Schweizer für fast 10 Mrd. Franken online eingekauft. Damit ist das E-Commerce Volumen um 10 % gestiegen. Auch 2019 wird mit einem Wachstum gerechnet. Nur hinsichtlich der Struktur zeichnet sich eine Trendwende ab: Konsumenten sind gesättigt von der Masse an Industriegütern und setzen auf Angebote mit ergänzendem Service und individuellem Wert.

«In Zukunft bestimmen nicht die Hersteller, was gekauft wird, sondern die Kunden, was die Distribution ihnen liefern soll», fasst Studienleiter Prof. Ralf Wölfle von der Fachhochschule Nordwestschweiz zusammen. Unternehmen, die im Wettbewerb mithalten wollen, müssen ihre Leistungen besser auf ihre individuellen Kunden ausrichten, Prozesse optimieren und kontinuierlich in Informatik und Logistik investieren. Neue Wege im Bereich Personalisierung und Beziehungsmanagement sind

essentiell.

Einzelhandel geht zurück zugunsten einer neuen vernetzten Angebotswelt Durch die ständige Verfügbarkeit von Angeboten im Internet verliert der regionale Einzelhandel an Bedeutung. Ein Abbau von Geschäften und Verkaufsflächen hat in der Schweiz bereits begonnen. Alle Stufen der Distribution sind unter Druck. Urs Kisling, Board Member von Datatrans, sieht in der Entwicklung auch eine Chance: «Der Einzelhandel steht vor einer neuen vernetzten Angebotswelt mit vielfältigen Möglichkeiten der

Zusammenarbeit.»

Trendweisend im E-Commerce - seit 2009

Der E-Commerce Report Schweiz untersucht seit 2009 Stellenwert, Wandel und Trends im Vertrieb an Endkonsumenten - als einzige Studienreihe aus Sicht der Anbieter. Die Befragung wird durchgeführt von der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW im Auftrag von Datatrans, dem führenden Payment Service Provider der Schweiz.

Details zur Studie 2019 sowie zwei Grafiken finden Sie auch im beiliegenden Artikel.

Prof. Ralf Wölfle, Fachhochschule Nordwestschweiz

Leiter Kompetenzschwerpunkt E-Business

061 279 17 55, ralf.woelfle @ fhnw.ch



Urs Kisling, Datatrans AG, Board Member

044 256 81 91, urs.kisling @ datatrans.ch