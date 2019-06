illycaffè präsentiert eine neue Werbekampagne mit Andrea Bocelli: Premiere für die neuen kompatiblen* Aluminiumkaffeekapseln von illy.

„Unser Streben nach Perfektion ist niemals zu Ende. Nur so können wir der Welt unser Bestes geben."

Triest / Wien (OTS) - Die Einführung der neuen illy Aluminiumkaffeekapseln, die erstmals auch mit Nespresso**-Maschinen kompatibel* sind, wird durch eine breit angelegte Kommunikationskampagne mit Markenbotschafter Andrea Bocelli unterstützt. Bocelli stand bereits 2017 im Mittelpunkt der Kampagne „LIVE HAPPilly“.



Die gemeinsam mit der Agentur DLV BBDO erarbeitete neue Kampagne zeigt den gefeierten Tenor zunächst am Ende seines Konzerts und dann auf dem Weg zur Piazza dell'Anfiteatro in Lucca. Während er durch die Gassen flaniert, beginnt er, wieder zu singen - eine spontane Geste, die die Magie des Belcanto ausdrückt. Bocellis Stimme erreicht hier draußen, zwischen Häusern und Balkonen, mehr Menschen als im abgeschlossenen Theatersaal: eine Parallele zu den neuen Nespresso®**-kompatiblen* Aluminiumkapseln, die nun viel mehr Menschen die Möglichkeit bieten, den einzigartigen illy Blend zu genießen.

„Unsere Kooperation mit einem der renommiertesten Tenöre der Welt basiert auf einer tiefen Verbundenheit“, erklärt Massimiliano Pogliani, CEO von illycaffè. „Andrea hat sein ganzes Leben an der Perfektionierung seiner Stimme gearbeitet, um der Welt exzellente Auftritte darbieten zu können. Seine Leidenschaft für sein Handwerk und seine Liebe zum Detail machen ihn zum idealen Botschafter für die Werte von illycaffè. Denn auch wir streben seit mehr als 80 Jahren danach, unseren einzigartigen illy Blend konstant zu perfektionieren, damit wir der Welt unseren besten Kaffee anbieten können. Wir freuen uns, einen globalen Botschafter für eine globale Kampagne gewonnen zu haben, mit der wir alle großen internationalen Märkte erreichen werden.“

Durch die neuen Nespresso®**-kompatiblen* Aluminiumkaffeekapseln ist es illy nun möglich, den einzigartigen Geschmack des illy Blends einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. In der neuen Produktreihe sind dank spezieller Röstprofile drei verschiedene Geschmacksintensitäten erhältlich: Classico für einen klassisch-samtigen Geschmack, verfügbar als Espresso oder Espresso Lungo; der vollmundig-aromatische Intenso als Espresso; und schließlich Forte in der kraftvoll-aromatischen Röstung als Espresso.

Die Kommunikationskampagne wurde für verschiedene Formate konzipiert: digital im Rahmen von Displaymedien und Videos; TV-Spots in den Formaten 60'', 30'', 20", 15" und 10"; außerdem Plakatwände und klassische Print-Anzeigen. Die Werbemittel zeigen Andrea Bocelli in zwei verschiedenen Situationen: Im Key Visual sehen wir, wie Bocelli nach einer exzellenten Performance mit einer Tasse Kaffee auf der Piazza in Lucca entspannt. Das zweite Visual zeigt ihn tagsüber beim Kaffeegenuss vor der Piazza dell'Anfiteatro in Lucca. Der Start der Kampagne wird zudem durch Kommunikationsmaterialien und Instore-Maßnahmen im großflächigen Einzelhandel unterstützt sowie in den Schaufenstern der illy Lokale prominent präsentiert.

Die Kampagne wird durch den Claim „Unser Streben nach Perfektion ist niemals zu Ende. Nur so können wir der Welt unser Bestes geben." begleitet und ab 27. Juni ausgestrahlt.

* Kompatibel mit vielen Nespresso®* Kaffeemaschinen. Für Details zu kompatiblen Maschinen besuchen Sie bitte www.illy.com

** Markenzeichen eines Dritten; weder mit illycaffè S.p.A. noch mit Jacobs Douwe Egberts B B verbunden

