Qualcomm und ZTE präsentieren Cloud Gaming im 5G-Live-Netz

Shanghai (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. (eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated),eine Cloud Gaming-Demo in einem 5G-Live-Netz durchgeführt. Bei der Demo kamen Cloud Gaming-Lösungen von Tencent Instant Play auf 5G-Smartphones von OnePlus, Vivo, Xiaomi und ZTE zum Einsatz. Sie lieferten den Beweis, dass 5G-Live-Netze mobiles Gaming in Konsolenqualität ermöglichen und damit Wachstumspotenziale für das Cloud Gaming-Ökosystem bieten. Die Demos liefen im 5G-Live-Netz von China Telecom, über die kommerzielle 5G NR-Systeminfrastruktur von ZTE auf einem 5G-Smartphone von ZTE, das mit der Flaggschiff-Plattform Qualcomm® Snapdragon(TM) 855 für Mobilgeräte in Kombination mit einem Snapdragon X50 5G-Modem mit integriertem RF-Transceiver und Qualcomm Technologies' RF Front-End-(RFFE-)Lösungen ausgestattet ist.

Die Cloud Gaming-Lösungen von Tencent Instant Play verlegen das Rendering und die Datenverarbeitung in die Cloud. Über das ultraschnelle 5G-Netz werden die Befehle der Nutzer in die Cloud übertragen, danach werden die gerenderten Einzelbilder zurück an die lokalen Geräte gestreamt. Auf diese Weise können grafikintensive Games direkt auf dem 5G-Smartphone gespielt werden - ganze ohne Download und Installation. Dadurch entsteht ein flüssiges "Live-Gaming"-Erlebnis. Alle 5G-Premium-Smartphones auf Basis der Snapdragon 855 Mobile Platform bieten Qualcomm® Snapdragon(TM) Elite Gaming-Features. Handyspiele auf dem Gerät oder in der Cloud werden dadurch zu einem besonderen Erlebnis.

"Wir sind überzeugt, dass Cloud Gaming einer der wichtigsten Zukunftstrends der Unterhaltungsbranche ist. Mit 5G wird das Cloud Gaming von Grund auf revolutioniert. Ultraschnelle 5G-Netze mit niedriger Latenz bieten optimale Konnektivität für das Cloud Gaming. Sie bieten eine höhere Bildqualität und flüssigere Interaktion und senken effektiv die Servicekosten je Nutzer. Somit profitiert ein größerer Nutzerkreis von einem erstklassigen Gaming-Erlebnis", sagte Jian Wang, Head of Operations bei Tencent Instant Play. "Wir werden das Cloud Gaming-Erlebnis anhand verschiedener Gaming-Szenarien weiter verbessern, kombiniert mit innovativen Erlebnissen und hochwertigen Inhalten."

"5G steht vor der Tür. Als Weltmarktführer bei Edge-to-Edge 5G-Lösungen arbeitet ZTE seit Langem eng mit Netzbetreibern und vertikalen Industrien an der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle für 5G, um für diese Szenarien die bestmögliche Netzleistung bereitzustellen", sagte Yanmin Bai, Vice President und General Manager für TDD & 5G-Produkte bei ZTE. "Diese erfolgreiche Kollaboration trägt Früchte, wenn das Unternehmen und Qualcomm Technologies bei 5G Anwendungen mit mehreren OEMs kooperieren. Wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen, um unseren Beitrag zum Ausbau des 5G-Ökosystems zu leisten und die Branche schneller zur Marktreife zu führen."

"Chinas 5G-Zeitalter ist offiziell eingeläutet, und durch die schnellen Fortschritte innerhalb des gesamten mobilen Ökosystems startet es früher als geplant. Die kommerziellen 5G-Netze sind bereit, und der großflächige Rollout von 5G in China wird schnell erfolgen. Chinesische Verbraucher können sich noch in diesem Jahr über verschiedene Anwendungsfälle und optimierte Erlebnisse freuen, beispielsweise Cloud Gaming in 5G-Netzen mit der Snapdragon 855 Mobile Platform", sagte Pomp Sheng, Vice President, Sales bei Qualcomm Communication Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. "Qualcomm Technologies ist bestrebt, Chancen gemeinsam mit chinesischen Partnern zu nutzen. Wir begrüßen diese breit angelegte Kooperation zwischen Netzbetreibern, OEMs undContentanbietern, um durch 5G-Innovationen ein verbessertes Benutzererlebnis auf Mobilgeräten zu ermöglichen."

Informationen zu Tencent Instant Play

Tencent Instant Play ist eine von Tencent entwickelte Gaming-Plattform, die auf Basis von Cloud-Diensten und interaktiven Videotechnologien ein innovatives und fesselndes Gaming-Erlebnis bietet. Gemeinsam mit dem Vertriebsarm und den Studios innerhalb von Tencent Games, Tencent Social Ads und Tencent Cloud entwickelt Tencent Instant Play neue Geschäftsmodelle für Multichannel-Game-Vermarktung, kreative In-Game-Werbung und geräteunabhängiges Gaming-Erlebnis. Tencent Instant Play will seine Kooperation mit Branchenpartner ausweiten und vertiefen, um das Cloud Gaming in das nächste Grenzland zu führen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.

Informationen zu Qualcomm

Qualcomm erfindet bahnbrechende Technologien für Computer- und Kommunikationssysteme und die weltweite Vernetzung. Als wir das Telefon mit dem Internet verbunden haben, war die mobile Revolution geboren. Heute dienen unsere Erfindungen als Grundlage für lebensverändernde Produkte, Erlebnisse und Branchen. Während wir die Welt auf 5G vorbereiten, erwarten wir von dieser nächsten Revolution der Mobilfunktechnologie eine neue Ära intelligenter, vernetzter Geräte und neue Möglichkeiten für vernetzte Autos, Telemedizin und IoT - einschließlich Smart City, Smart Home und Wearables. Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft, QTL und den Großteil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Sie führt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alle unsere Technik-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen durch und kümmert sich praktisch um unser gesamtes Produkt- und Dienstleistungsgeschäft, einschließlich des Halbleitergeschäfts von QCT. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Qualcomm, auf dem OnQ Blog sowie auf unseren Twitter- und Facebook-Seiten.

