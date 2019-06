Cineplexx mit Exportpreis in Gold ausgezeichnet

Wien (OTS) - Hohe Auszeichnung für Österreichs führenden Kinobetreiber: Am Vorabend des diesjährigen Exporttages verlieh die Wirtschaftskammer Österreich zum bereits 25. Mal den renommierten Exportpreis. Ausgezeichnet wurden heimische Unternehmen, die durch ihr internationales Engagement einen unverzichtbaren Beitrag für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung in Österreich leisten. Ausgewählt werden die Preisträger in sechs Hauptkategorien durch eine namhafte Jury. Das Wiener Familienunternehmen Constantin Film-Holding GmbH mit dessen Kinokette Cineplexx, vertreten durch den CEO und Hauptgesellschafter Christian Langhammer und CFO sowie Mitgesellschafter Christof Papousek, wurde für ihr außerordentlich erfolgreiches Engagement im Ausland ausgezeichnet. Vor allem die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens in der SEE-Region als Marktführer in zahlreichen Ländern und die einzigartige Expertise des Unternehmens im Bereich Freizeitentertainment und Kinotechnologie konnte die Jury überzeugen. In der Vergangenheit wurde die renommierte Auszeichnung in Gold unter anderem an österreichische Vorzeigeunternehmen wie Infineon oder Novomatic verliehen. Heuer wurden mit dem Exportpreis in Gold unter anderem auch Unternehmen wie FACC und Miba AG ausgezeichnet.

Marktführer in der SEE-Region sowie Vorreiterrolle in Sachen Kinotechnologie

Cineplexx ist Österreichs führender Kinobetreiber und mit aktuell sechs IMAX Standorten der größte Anbieter. Seit dem Beginn der Auslandsexpansion im Jahr 2009 konnte Cineplexx seine Position auch in den südosteuropäischen Staaten stetig ausbauen. 2011 erfolgte der Markteintritt in Kroatien und bald darauf in Serbien. Mittlerweile ist der österreichische Marktführer neben Kroatien, Serbien und Albanien auch in Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Kosovo, Griechenland und Italien vertreten und gilt in der gesamten Region als Vorreiter in Sachen Kinotechnologie mit Laserprojektion, 3D-Kino, IMAX®, Dolby VisionTM Laser Technologie und der neuesten Soundtechnik.

Über Constantin Film-Holding GmbH

Constantin Film-Holding GmbH ist heute mit 49 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien vertreten und bespielt knapp 400 Säle. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im Februar 2019 mit dem Kauf der UCI Kinowelt und den damit verbundenen drei Standorten in Österreich. 2019 geht die Expansion im SEE-Bereich mit 4 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Im Herbst 2019 ist der zweite kosovarische Standort in der Stadt Prizren zu erwarten.

Mit rund 1.500 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. 2018 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 11 Millionen Besucher.

Die Constantin Film Holding GmbH, 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet, steht für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie - 2018 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Belgrad und Novi Sad (MX4D) sowie dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Plex bestätigt.

Mehr Informationen auf www.cineplexx.at

