„Mei liabste Weis“ live am 29. Juni in ORF 2 – erstmals als Green Production

Franz Posch zu Gast im Gasthof Bogner in Absam in Tirol

Wien (OTS) - 1988 feierte „Mei liabste Weis“ im Gasthof Bogner in Absam in Tirol Premiere – 31 Jahre später kehrt Franz Posch zurück an den Ort, wo alles begann, und erfüllt gemeinsam mit seinen Gästen am Samstag, dem 29. Juni 2019, live um 20.15 Uhr in ORF 2 die Musikwünsche des Publikums.

„Mei liabste Weis“ als Green Production

Der ORF Tirol produziert die aktuelle Ausgabe nach den Kriterien des Umweltzeichens „Green Producing“. Zahlreiche Kriterien sind dabei einzuhalten: So werden zum Beispiel Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur getrennten Abfallsammlung getroffen, energiesparende Beleuchtungstechnik kommt zum Einsatz, Einwegprodukte werden im Catering vermieden und die Gäste werden aufgefordert, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Live-Sendung zu kommen.

„Mei liabste Weis“ am 29. Juni live aus Absam in Tirol

Absam ist der bekannteste Marienwallfahrtsort in Tirol. Bis heute lebt die Tradition der Marienverehrung, die auf ein „Wunder“ in der josephinischen Zeit zurückgeht. Absam ist auch berühmt für den Salzabbau und ein altes Gewerbe- und Handwerkerzentrum. Entlang des Amtsbachs sind die unterschiedlichsten Branchen angesiedelt, die alle von der Wasserkraft abhängig sind: Vom Schmied über das Sägewerk bis hin zu einer ganzen Kette kleiner E-Werke.

Einer der besten Geigenbauer der Geschichte, Jakob Stainer, hat in Absam meisterhafte Streichinstrumente gebaut. Heute sind solche Instrumente beinahe so wertvoll wie Stradivaris. Eine kostbare Stainer-Geige wird auch live in der „liabsten Weis“ zu hören sein.

Viele Absamer/innen sind hervorragende Sportler/innen, vor allem im Skispringen und im Rodeln. So kommen proportional weltweit die meisten Olympiasieger/innen und Weltmeister/innen aus Absam. Und auch musikalisch hat die Region einiges zu bieten.

Folgende Gruppen sind diesmal mit dabei:

„Die Selberbrennt’n“

„Familie Runggatscher“

„Harfonie mal 3“ bzw. „Familienmusik Baumann/Maizner“ („Harfonie“ war Sieger der ORF-Show „Die große Chance“)

„Schwaizer Zwoagsang“

Kulinarisch erinnert Franz Posch dieses Mal an die Zeiten von Kaiser Maximilian. Heuer jährt sich der 500. Todestag des berühmten Habsburger-Monarchen. Eines seiner Attribute war, dass er „der letzte Ritter“ an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit gewesen ist. Was also liegt näher, als ein „Ritter-Menü“ aus der „Ritterkuchl“ in Hall. Dieses Lokal gilt seit Jahrzehnten als Ort, wo man sich kulinarisch in die Vergangenheit zurückversetzen lassen kann. Franz Posch hat sich dort Speisen servieren lassen, die wohl schon Kaiser Maximilian gerne gegessen haben dürfte. Auf den Teller kommen als „Mei liabste Speis“ Lammnüsschen mit Schlamperkraut.

„Mei liabste Weis“ in Absam ist eine Green Production des ORF Landesstudios Tirol. Weitere Infos dazu und zur Sendung sowie zu den Rezepten von „Mei liabste Speis“ finden Sie auf tirol.ORF.at. Das Rezept zur „Liabsten Speis“ gibt es auch in der „ORF nachlese“ zum Nachkochen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at