NEOS Wien: Wien braucht ein Klimaschutzgesetz jetzt!

Christoph Wiederkehr/Stefan Gara: Die Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen müssen endlich verbindlich festgelegt werden!

Wien (OTS) - NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr fordert in der heutigen Landtagssitzung abermals ein Klimaschutzgesetz für Wien: „Wien ist von der aktuellen Hitzewelle europaweit am stärksten betroffen und das ist nicht nur eine enorme Belastung für Mensch und Tier, sondern auch für unser Gesundheitssystem. Es ist unverantwortlich, dass es noch immer Politiker gibt, insbesondere Vertreter der FPÖ, die den Klimawandel leugnen. Umso mehr Respekt hat die Fridays for Future Bewegung verdient, die aufsteht, sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzt und zurecht von uns Politiker_innen schnelleres Handeln fordert. Wien muss daher endlich mit gutem Beispiel vorangehen und tiefgreifende Maßnahmen wie ein Klimaschutzgesetz verabschieden, um die Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verbindlich festzulegen! Nur so kann das Pariser Klimaabkommen tatsächlich eingehalten und die globale Erwärmung unter 2 Grad gehalten werden.“

NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara ist erfreut über den gestrigen Beschluss für ein Klimabudget für Wien: „Seit 2018 fordern wir die Einführung eines Klimabudgets, doch noch nie hat diese Idee bei Rot-Grün Gehör gefunden. Jetzt wird das Instrument endlich umgesetzt und das zeigt deutlich: hartnäckige Oppositionsarbeit zahlt sich aus! Wien braucht aber ganz dringend auch weitere konkrete Maßnahmen, wie eine klimasensible Stadtentwicklung zur Vermeidung von Hitzeinseln oder die Nutzung von öffentlichen Schulgebäuden für Solaranlagen und Fassadenbegrünung. Es ist außerdem höchste Zeit, dass wir uns dem Klimawandel anpassen, denn für alle Wienerinnen und Wiener stellen diese Hitzezeiten eine hohe Belastung dar!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 42

Elisabeth.Pichler @ neos.eu