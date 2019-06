WK Wien gratuliert Wiener Siegern des Exportpreises 2019

Gold in der Kategorie „Tourismus“, 2x Silber in Transport und Verkehr bzw. Information und Consulting

Wien (OTS) - Der Exportpreis 2019 wurde vergeben, mit beachtlichen Leistungen für Wiener Betriebe. „Ich freue mich sehr, dass ein Wiener Betrieb den 1. Platz in der Kategorie Tourismus und Freizeitwirtschaft belegen konnte“, so Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien. Der Gewinner ist die Wiener Cineplexx Kinobetriebe GmbH, die in den vergangen 10 Jahren Kinos in Europa - von Bozen über den Balkan, Rumänien, Bulgarien bis nach Griechenland - auf den neusten Stand der Technik gebracht hat. Mit dem Ziel, allen Kinogästen mit Unterstützung durch modernste Technik ein besonderes Erlebnis zu bieten sorgt das Unternehmen für wachsenden Zuspruch des Publikums.

„Wir freuen uns außerordentlich über die Verleihung des Exportpreises in Gold. Wir sehen die Auszeichnung nicht nur als Bestätigung unseres Expansionskurses, sondern auch als Auftrag, unseren Erfolgsweg mit starkem Fokus auf österreichisches Know-how konsequent weiter zu verfolgen“, sagt Christian Langhammer, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe. „Die Auszeichnung ist auch ein starkes Signal für die gesamte Kinowirtschaft und unterstreicht die Relevanz der gesamten Branche in Sachen Freizeit- und Entertainmentangebot“, unterstreicht Christof Papousek, CFO und ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe.

Ebenfalls mehr als erfreulich ist die Platzierung in der Kategorie „Information und Consulting“, wo das Wiener Teilnehmer PSPDFKit GmbH als Weltmarktführer mit einer Lösung für das korrekte Anzeigen und Bearbeiten von pdf-Dokumenten auf mobilen Geräten die Jury überzeugen konnte.

Und auch in der Kategorie „Transport und Verkehr“ konnte das Wiener Unternehmen 3LOG premium logistics GmbH die Silbermedaille erringen. Der unabhängige Transport- und Logistikdienstleister bietet weltweite Air-Express–Transporte, Straßentransporte sowie sämtliche Transportketten und Logistikdienstleistungen an.

