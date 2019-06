Mastercard und ING Turkey haben Smartphones in POS-Geräte verwandelt

Istanbul (ots/PRNewswire) - Mastercard und ING Turkey haben für KMU und alle Kleinstunternehmen zusammengearbeitet, um es ihnen zu ermöglichen, ihre Android-Smartphones als POS-Geräte zu verwenden. Um Kartenzahlungen über ihre Mobilgeräte zu akzeptieren, sollten Händler ING-Kunden sein und die ING-SoftPos-Anwendung von Google Play herunterladen.

Mit dieser SoftPos-Anwendung, die kosteneffiziente Kartenakzeptanz für alle Kleinstunternehmen und KMUs in ganz Europa bietet, kann jedes NCF-aktivierte Android-Gerät zu einem Gerät für Zalhungsannahmen werden, d. h. keine POS-Kosten dank Mastercard-Technologie.

Vorteile, Vorteile und Vorteile...

Durch die Zusammenarbeit von Mastercard und ING bei der SoftPos-Anwendung werden Milliarden von Kleinsthändlern und KMU, die das Rückgrat der Wirtschaften in Europa bilden, in das Finanzsystem mit eingeschlossen, denn sie werden jetzt auch kontaktlose Zahlungen direkt über ihre Android-Smartphones abwickeln können. Dies führt zu einer Reduzierung der grauen Wirtschaft und eliminiert das Risiko von Bargeldverlust aufgrund gesunkener Bargeldverwendung in dieser von Bargeld dominierten Umgebung.

In der Türkei werden 1,5 Millionen KMU, Millionen von Kleinstunternehmen und viele anderen wie Taxifahrer, kleine Märkte, Bagel-Verkäufer, Blumengeschäfte, Elektriker, Klempner, Trockenreinigungen usw. nicht nur von dieser kostensenkenden Methode profitieren, sondern auch ihre Umsätze durch den Wechsel auf digitale Zahlungen steigern.

Zahlung bei Lieferung wird Warteschlangen, besonders in Hochbetriebszeiten, reduzieren. Akzeptanz bei Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen wie Konzerten, Festivals, Messen und Ausstellungen sind weitere Bereiche, die von der ING-Tap-on-Phone-Kauflösung profitieren.

Für die Karteninhaber ist es die bequemste Zahlungsmethode mit einem nahtlosen Einkaufserlebnis. Sie werden auch die Vorteile der kontaktlose Zahlung genießen, die den Einsatzbereich erweitern werden.

