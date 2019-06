Österreichs Lackindustrie trotz positiver Konjunktur unter Druck

Branche kämpft aktuell gegen zunehmend herausfordernde Rahmenbedingungen

Wien (OTS) - Die Unternehmen der österreichischen Lack- und Anstrichmittelindustrie blicken mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2018 zurück. Mit einer Gesamtproduktion von 168.000 Tonnen und einem Produktionswert von 454 Mio. Euro konnte eine, unter den gegebenen Rahmenbedingungen, zufriedenstellende Steigerung von knapp 2 Prozent erzielt werden. Hubert Culik, Obmann der österreichischen Lackindustrie, bei der heutigen Pressekonferenz: „Die Lackindustrie konnte sich trotz schwierigem Umfeld 2018 gut behaupten. Neben dem Fachkräftemangel waren besonders die fehlenden Transportkapazitäten eine Herausforderung.“

Erstes Halbjahr 2018 durch hohe Rohstoffkosten gedämpft

Trotz des konjunkturbedingten Aufschwungs und der durchwegs gut laufenden Gesamtwirtschaft in der ersten Jahreshälfte, konnte die Ertragslage bei den Unternehmen aufgrund der hohen Rohstoffkosten und der Rohstoffverknappungen nicht im gewünschten Ausmaß mithalten. Die Branche litt unter einem harten Verdrängungswettbewerb und Preiskampf. Im 2. Halbjahr schwächte sich die Rohstoffproblematik etwas ab und die Unternehmen konnten wieder aufatmen.

Positive Konjunktur durch Steigerung im Außenhandel

Der Außenhandel mit Lack- und Anstrichmitteln konnte sich 2018 positiv entwickeln und war der Grund für das Wachstum. Während die Exporte nach Frankreich und Italien erfreulich zulegen konnten, stagnierten die Ausfuhren nach Deutschland - allerdings auf hohem Niveau. Exporte in CEE-Länder konnten nach Rückgängen 2017 wieder Steigerungen verzeichnen.

Vorsichtige Zuversicht für 2019

„Die Branche ist für das Jahr 2019 verhalten zuversichtlich. Das Jahr hat zufriedenstellend begonnen und ähnelt bisher dem Vorjahr“, erklärt Hubert Culik. Die konjunkturelle Lage trübt sich etwas ein, ist aber wegen des aktuellen Niedrigzinsniveaus und damit verbundenen langfristigen Investitionen auf hohem Niveau stagnierend. Negativ wird sich aber der massive Anstieg des Strompreises auswirken. Schwierig sei die Ertragslage laut dem stellvertretenden Obmann Ernst Gruber, GF Axalta, zudem im Automobil- und Automobilzulieferbereich, der aktuell rückläufig ist.

Chemikaliengesetzgebung fordert Branche

Mit der Harmonisierung der Meldepflichten an die Giftinformationszentren in den EU-Mitgliedstaaten wollte man eigentlich den Vertrieb von chemischen Produkten am Binnenmarkt vereinfachen. Doch gerade für die Lackindustrie könnte dies zu einer hohen Kostenfalle werden und zu unglaublichem bürokratischem Aufwand führen, da für jede einzelne Rezeptur eine eigene Meldung generiert werden muss. Eine Machbarkeitsstudie der EU-Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass die Neuanmeldungen von bisher 150.000 auf mehr als 44 Millionen steigen könnten. Der bürokratische Aufwand und die Kosten wären laut Andrea Berghofer, Obmann-Stellvertreterin und GF Adler Lackfabrik, enorm. Daher fordert die Branche eine praktikable Lösung für ähnliche Rezepturen und eine Verschiebung des geplanten Starts um zwei Jahre.

