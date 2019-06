15. Bezirk: Vortragsabend „Studentisches Wohnen…“

Wien (OTS/RK) - „Rudolfsheim-Fünfhaus ist jung und international“, erklärt die ehrenamtlich agierende Leiterin des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus, Brigitte Neichl. In den Museumsräumen im 15. Bezirk in der Rosinagasse 4 (nächst der Gasgasse) hält ein Repräsentant der OEAD-GmbH („Servicestelle für europäische und internationale Mobilitäts- und Kooperationsprogramme“) am Freitag, 28. Juni, einen Vortrag mit dem Titel „Studentisches Wohnen im 15. Bezirk“. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr. Nach den Erläuterungen beantwortet der Referent, Thomas Lebinger, die Fragen der Besucherinnen und Besucher. Um 19.00 Uhr endet die aufschlussreiche Zusammenkunft. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17, Telefon 4000/15 127.

Ergänzend zum interessanten Vortragsabend am Freitag, 28.Juni, ist für Samstag, 29. Juni, die Besichtigung eines OEAD-Heimes für Studierende im 15. Bezirk in der Gasgasse geplant. Anfang der Exkursion: 11.00 Uhr. Ende: 12.00 Uhr. Ausgangspunkt ist das Museum in der Rosinagasse 4. Die Teilnahme ist kostenlos. Details und Anmeldungen per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Servicestelle „OEAD-GmbH“: https://oead.at/de/der-oead/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

