VP-Schwarz zu Himmer: Bund unterstützt Wien erneut bei Schulsozialarbeitern – Zeit der rot-grünen Ausreden vorbei

Himmer muss sofort für ausreichend Schulsozialpädagogen sorgen - Zahlreichen Bildungsbaustellen in Wien definitiv älter als die türkis-blaue Bundesregierung

Wien (OTS) - „Die Zeit der Ausreden von Bildungsdirektor Heinrich Himmer ist nun endgültig vorbei: Himmer muss nun sofort ins Tun kommen und für genügend Schulsozialpädagogen in Wien sorgen“, so die Bildungssprecherin der ÖVP Wien Sabine Schwarz zu seinen heutigen Aussagen im Ö1-Morgenjournal. „Obwohl die Finanzierung von Schulsozialarbeitern Landessache ist, hat sich Rot-Grün bis dato geweigert, mehr Mittel für Schulsozialarbeiter zur Verfügung zu stellen. Mit der erneuten von Heinz Faßmann in die Wege geleiteten Unterstützung des Bundes gibt es nun keine Ausreden mehr für Rot-Grün und den dazugehörigen Bildungsdirektor. Jede Wiener Schule muss ausreichend von Schulsozialpädagogen unterstützt werden“, so Schwarz.

„Die Zahl der offenen Baustellen im Wiener Bildungssystem ist jedoch auch nach dieser Hilfe des Bundes weiterhin groß – und das nicht erst seit eineinhalb Jahren“, so Schwarz. Von Gewalt in der Schule, Radikalisierung im Klassenzimmer, fehlendem Verwaltungspersonal an Schulen bis hin zur hohen Anzahl an Schulabbrechern gibt es genug für den Bildungsdirektor zu tun. „Aber Heinrich Himmer wird nicht müde, trotz jahrzehntelanger sozialdemokratischer Bildungspolitik in der Stadt die türkis-blaue Regierung für alle offenen Baustellen verantwortlich zu machen. Das ist nicht nur absurd, sondern auch peinlich und lächerlich. Die zahlreichen Bildungsbaustellen in Wien sind definitiv älter als die türkis-blaue Bundesregierung“, so Schwarz abschließend.

