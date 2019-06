FMK: Mit dem Smartphone sicher in den Urlaub

Kostenlose FMK-Notruf-App installieren / keine Roaming-Kosten / Sperrhotline-Nr.separat notieren



Kostenlose FMK-Notruf-App auch für den Einsatz im Urlaub installieren– mit dem Euro-Notruf 112

Der wichtigste Aspekt des Handys im Urlaub ist die Möglichkeit, im Falle eines Falles einen Notruf schnell abzusetzen. Der Euro-Notruf 112 ist kostenlos und funktioniert in allen EU-Ländern, in Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, der Schweiz, Serbien und in der Ukraine. Er kann auch ohne Vertrag oder Guthaben abgesetzt werden.

Mit der FMK-App, die auch ohne Datenverbindung funktioniert, werden die wichtigsten österreichischen Notrufnummern gespeichert, die mittels Icon im Notfall direkt wählbar sind. Die App ist zwar vorrangig für Notrufe in Österreich konzipiert, mit dem Euro-Notruf 112 ist sie aber auch international verwendbar. Zusätzlich lässt sich ein ICE-Kontakt festlegen, der am Sperrbildschirm des Telefons angezeigt wird und beispielsweise von Ersthelfern gelesen werden kann. ICE (In Case of Emergency )-Kontakte sind Personen, die im Notfall informiert werden sollen. Darüber hinaus kann über diese Nummer eine Kontaktperson erreicht werden, falls das Smartphone verloren geht.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.larixsolutions.fmknotruf

https://itunes.apple.com/us/app/die-notruf-app/id1390562052?ls=1&mt=8

EU-Roaming gilt nicht überall

Im EU-Ausland gilt die „Roam like at Home“-Regelung für alle, die ihr Smartphone oder Handy nicht überwiegend im Ausland nutzen.

Achtung: In Nicht-EU-Staaten oder etwa auf Kreuzfahrtschiffen, fallen Roaminggebühren an. Unangenehme Überraschungen bei der Nutzung von Datendiensten gehören dennoch der Vergangenheit an. Denn sobald für die Nutzung ein Rechnungsbetrag von EUR 60,- ansteht, wird man via SMS informiert. Ein Überschreiten dieses Betrages ist nur nach Bestätigung möglich.

SIM-Sperre aktivieren / Hotline-Nr. des Netzbetreibers separat notieren

In jedem Fall sollte die Handysperre mittels PIN-Code aktiviert sein, um unberechtigte Nutzung zu verhindern. Im Falle eines Verlustes oder Diebstahls sollte so rasch wie möglich die Betreiber-Hotline angerufen werden, um die SIM-Karte zu sperren. Dazu muss vor Reiseantritt die Telefonnummer der Netzbetreiber-Hotline separat notiert werden, denn im Handy gespeichert ist das in diesem Fall natürlich sinnlos.

Internationale Vorwahlen einspeichern

Gespeicherte Rufnummern funktionieren im Ausland nur im internationalen Format: aus beispielsweise 06(…..) wird +436(…..).

Vorsicht bei Push & Pull-Funktion und Mobilbox außerhalb der EU

Diese Funktionen sollte außerhalb der EU nur dann aktiviert werden, wenn sie unbedingt notwendig sind. Das verbrauchte Datenvolumen bei Push & Pull hängt von der Größe der Mails ab, die erst nach Empfang kontrolliert werden kann. Ein nicht angenommener Anruf, der an die Mobilbox weitergeleitet wird, verursacht ebenfalls Kosten, selbst wenn die hinterlassene Nachricht nicht abgehört wird. Das FMK empfiehlt, die Mobilbox außerhalb der EU zu deaktivieren.





