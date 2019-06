Wo es lecker schmeckt und Spaß macht

Actionreicher Familiensommer in der Region Bad Radkersburg

Bad Radkersburg (OTS) - Rund um die Kinder dreht sich diesen Sommer alles in der Region Bad Radkersburg (Österreich). Und damit sind nicht nur das „Voll cool“-Ferienprogramm oder der Kidscoach der Parktherme gemeint. Das Summer-Feeling beginnt schon beim gesunden Essen!

Ausgezeichnetes Kinderessen

Weniger Pommes, Burger & Co., dafür viel Gemüse und weniger Fett und Zucker verspricht die spezielle Kinderkarte in der Parktherme und im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg. Das „Ausgezeichnete Kinderessen“ kommt gut an, denn schon Maskottchen Puschel zeigt es vor: Mit der richtigen Ernährung, die auch noch lecker schmeckt, hat man genügend Energie für kleine und große Abenteuer. Und davon gibt es jede Menge im Süden der Steiermark.

Kostenloses Kindersommerprogramm

Der Kidscoach der Parktherme hat sich für die Ferienzeit von 2. Juli bis 25. August 2019 wieder einiges einfallen lassen: beispielsweise eine Fotosafari, Schnuppertauchen, Paddeln auf der Mur, Wettrutschen und viele weitere Wasserspiele. Abseits der Parktherme lockt das „Voll Cool“-Programm der Region Bad Radkersburg bis zum Ferienende: Abenteuerlich ist die Nacht im Museum, rasant die Rätselrallye mit dem Fahrrad, spannend die Schatzsuche, lehrreich der Besuch einer Mühle, wo das typisch steirische Kürbiskernöl gewonnen wird. Weitere Ausflugsziele wie der aussichtsreiche Murturm und die Schiffsmühle in Mureck oder die Burgruine Klöch sorgen für Kurzweile bei Groß und Klein. Bei so vielen Entdeckungen ist der Sprung ins 50-Meter-Sportbecken der Parktherme genau die richtige Abkühlung an heißen Sommertagen. Und abends locken Events unterm freien Sternenhimmel wie „Flanieren und RAdieren“ oder „Gemma strawanz‘n“ mit Kinderschminken, Mal- und Bastelstationen.

Entspannende Eltern-Auszeit

Wenn die Kinder Spaß haben, geht es auch den Eltern gut: Während die kleinen Gäste ihren Thermentag mit dem Kidscoach genießen, nehmen sich auch die Großen ihre Auszeit – beim Yoga, im stressreduzierenden Thermalwasser, bei einer entspannenden Massage oder auf dem neuen K 13 Murauen Weg in Halbenrain. Auf dem 13 km langen Weg durch Österreichs zweitgrößte Aulandschaft wandert man ganz im Einklang mit der Natur und kommt bei Bewegungs- und Atemübungen in Balance.

