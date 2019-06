AVISO: MedAT - Pressegespräch zum Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium in Wien am 5. Juli

Wien (OTS) - Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der Medizinischen Universität Wien, präsentiert am Freitag, 5. Juli 2019, um 8.45 Uhr vor dem Beginn der schriftlichen Tests die aktuellen News zum Aufnahmeverfahren für das Studium der Humanmedizin und Zahnmedizin an der MedUni Wien. Das Aufnahmeverfahren findet zum insgesamt 14. Mal statt, davon zum siebten Mal als österreichweiter, gemeinsamer und einheitlicher MedAT an allen heimischen Medizin-Unis.

Insgesamt 16.443 BewerberInnen hatten sich für die Teilnahme an den gemeinsamen Aufnahmeverfahren MedAT der Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz bis Ende März 2019 angemeldet. Damit ist das Interesse am Medizinstudium weiterhin groß: Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 553 BewerberInnen österreichweit. In Wien sind es heuer 8.217 InteressentInnen (2018: 7.451), davon 3.113 Männer und 5.104 Frauen.



Termin: Pressegespräch Aufnahmetest Medizinstudium (MedAT) in Wien

Freitag, 5. Juli 2019, 8.45 Uhr

Messe Wien, Café Pavillon zwischen Halle A und B (Eingang Foyer A) Ausstellungsstraße, 1020 Wien

Foto- und Filmmöglichkeit bis kurz vor Testbeginn.

Bitte um Akkreditierung bis Donnerstag, 4. Juli 2019, unter pr@meduniwien.ac.at

