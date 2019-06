Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 28.6.: Digitalisierungsexperte Jörg Eugster im Interview

Wien (OTS) - Die digitale Zukunft der Wirtschaft ist Thema des Interviews, das Barbara Battisti mit dem Digitalisierungsexperten Jörg Eugster führt – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 28. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Online-Handel, Industrie 4.0, 3D-Drucker oder Künstliche Intelligenz und Chatbots - die Digitalisierung ist längst in der Wirtschaft angekommen. Die Frage ist nicht mehr, welche Branchen und Unternehmen von der digitalen Transformation betroffen sein werden, sondern zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Intensität dies passiert. Wie muss sich also ein Unternehmen strategisch aufstellen, um die Digitalisierung gewinnbringend gestalten zu können? Darüber hat Barbara Battisti mit dem Schweizer Digitalisierungsexperten Jörg Eugster gesprochen. Der studierte Betriebswirt ist Unternehmensberater und Dozent an mehreren renommierten Fachhochschulen, unter anderem in St. Gallen und Luzern.

