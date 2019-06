Weingut Cobenzl feiert Doppelsieg beim Wiener Weinpreis

Pinot Noir von der Ried Bellevue in Sievering sowie Rotwein-Cuvée Ried Jungenberg sind neue Wiener Landessieger

Wien (OTS) - Das Weingut Cobenzl steht erneut am Siegerpodest! Beim Wiener Weinpreis 2019, der gestern Abend von Bürgermeister Michael Ludwig verliehen wurde, gingen gleich zwei der begehrten Landessiege an das Weingut der Stadt Wien. Schon bei der Vorauswahl zur Wiener Landesweinbewertung überzeugte das Weingut Cobenzl mit souveräner Leistung und erreichte 23 Platzierungen auf der Goldliste sowie 7 Finalistenplätze.

„Der Wein ist untrennbar mit dem Wiener Lebensgefühl verbunden“, so Bürgermeister Michael Ludwig. "Ich freue mich sehr, dass so viele Wienerinnen und Wiener sowie die Gäste unserer Stadt ins Rathaus gekommen sind, um die vielfältigen Schätze aus unseren städtischen Weingärten zu entdecken und dabei gleichzeitig die wichtige Arbeit der Wiener Winzerinnen und Winzer zu würdigen."

„Dass das städtische Weingut Cobenzl dabei in der Oberliga mitspielt, macht mich besonders stolz. Der Doppelerfolg zeigt einmal mehr, dass am Cobenzl Weine der Spitzenklasse gekeltert werden, und das seit vielen Jahren!“, gratuliert Umweltstadträtin Ulli Sima.

Wien beherbergt das einzige Weinbaugebiet der Welt, das zur Gänze innerhalb der Grenzen einer Metropole liegt. Das Weingut Wien Cobenzl zählt dabei zu den bedeutendsten Wiener Weinbaubetrieben und ist seit über 110 Jahren im Besitz der Stadt Wien. Unter der Leitung von Thomas Podsednik werden von rund 60 Hektar Weingärten in Grinzing, am Nussberg und am Bisamberg herausragende Qualitätsweine gekeltert.

Beste Lagen, ideales Klima - und viel Know-how

Das einzigartige Mikroklima mit pannonischem Einfluss und die Nähe zur Donau sind die idealen Voraussetzungen für eigenständige Topweine. „Unser erster Landessieger 2019 stammt von der Ried Jungenberg am Bisamberg im 21. Bezirk. Diese Südlage genießt milde, gleichmäßige Wärme mit viel später Herbstsonne“, zeigt sich Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik mit dem Potenzial der Riede sehr zufrieden. Nach 30 Monaten Barriqueausbau überzeugt die Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Blauer Zweigelt mit elegant-würzigen Noten und besticht mit dunkler Frucht sowie Schokolade. Der feinherbe Nachhall vermittelt wohlige Tanninstruktur.

Auch der zweite Landessieger - ein finessenreicher Pinot Noir von der Ried Bellevue („Schöne Aussicht“) - ist im Barriquefass ausgebaut. Ein reifer, sortentypischer Lagenwein mit klassischen Maroni- und Beerennoten. Die neuen Wiener Landessieger „Ried Bellevue - Sievering, Pinot Noir 2015“ und „Ried Jungenberg - Bisamberg Wien, Cuvée 2015“ sind im Ab Hof-Verkauf am Weingut Wien Cobenzl, online auf www.weingutcobenzl.at, im ausgewählten Einzelhandel sowie in Gastronomiebetrieben erhältlich.

